alle Jahre wieder stellen sich viele Menschen gegen Ende des Jahres die Frage, wie die zwölf Monate verlaufen sind – ob persönlich, beruflich oder auf die ganze Welt betrachtet. An Silvester hatte ich mich dazu überreden lassen, ein Vision Board zu basteln. Dabei haben wir in einer kleinen Gruppe Plakate mit Fotos beklebt und Ziele notiert. Ein Blick darauf hilft dabei, das Jahr zu reflektieren. Gleichzeitig lohnt sich natürlich auch ein Blick in die Zukunft.

Was soll nächstes Jahr anders laufen? Was will ich mir in diesem Jahr noch vornehmen? Dabei stehen auf der Liste natürlich auch immer wieder die Höhepunkte in Magdeburg: Glühwein an der Feuerschale trinken, die Lichterwelt betrachten und die Wohnung dekorieren. In diesem Jahr werde ich sogar noch den Nordturm des Doms besteigen dürfen – also eine Premiere. Für das nächste Jahr werden dann neue Ziele gesteckt und die Stadt bietet sicher neue Höhepunkte, die auf die Magdeburger warten.

Kommen Sie gut durch die grauen Tage mit Blick auf die schönen Events im Dezember.

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg zu bieten:

Vortrag: Um 17 Uhr beginnt heute ein Vortrag von Marleen Hascher zum Thema „European Week for Waste Reduction“ statt. Veranstaltungsort ist die Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 in Magdeburg. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Hochschule Magdeburg-Stendal und der Otto-von-Guericke-Universität organisiert und behandelt im Rahmen des Forschungsprojekts RIOET Fragen zu Verzicht und der Veränderung individuellen Verhaltens im Hinblick auf Abfallreduktion.

Party: Im Down Town Club am Breiten Weg 227 beginnt am heutigen Freitag um 23 Uhr die „Yolo die 2010er Party“ mit Florence. „All in the Mix“ präsentieren dann am morgigen Sonnabend ab 23 Uhr DJ Timson und DJ Vendetta.

Konzert: Heute erwartet die Gäste im mach|werk im Breiten Weg 114a in Magdeburg ein musikalischer Abend mit einer Mischung aus Jazz, Swing, Blues, Soul und Latin. Gastgeber sind Ulrike Nocker (Gesang) und Oliver Vogt (Klavier). Als besonderes Highlight tritt das Ensemble Faquelage auf, eine Formation aus Leipzig, die mit Gitarre, Bass und Perkussion für spannende Klänge sorgt. Gemeinsam nehmen die Musiker das Publikum mit auf eine unterhaltsame Reise durch verschiedene Musikgenres und bieten einen abwechslungsreichen Mix aus klassischen und modernen Elementen. Das Konzert startet um 20 Uhr.