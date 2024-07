Lichterwelt wird noch größer / Dieses Unternehmen will investieren

An diesem Seniorenheimbau hakt es noch

grüner wird’s nicht! Was ich an der Ampel den vor mir wartenden Autofahrern gern auch mal hupend zu verstehen gebe, wünsche ich mir auch für meinen Balkon. Aber er will einfach nicht grüner werden.

Alle Jahre wieder starte ich nach den Eisheiligen euphorisch in den Gartenmarkt, um meine Kästen und Töpfe auszustatten. Mit Kräutern und Lavendel, aber auch mit ein paar blühenden Pflanzen als Farbtupfer. Alle Jahre wieder stelle ich aber auch ziemlich schnell fest, dass es nicht genug oder zu wenig geregnet hat. Oder eben auch, dass ich beim Gießen etwas vergesslich bin.

Immerhin hat es dieses Jahr fast zwei Monate gedauert, bis meine Minze vertrocknet oder ertrunken ist. Ich weiß es nicht genau. Mein Lavendel hält sich mehr schlecht als recht. Und mein Basilikum bekommt schon Blüten. Wo gibt es grüne Daumen zu kaufen?

Wenn Sie einen Tipp für mich haben, freue ich mich auf eine Mail. Herzlichst, Ihre Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Musik: Ein Konzert mit Matija steht für heute auf dem Programm der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43. Das Indie-Pop-Konzert beginnt gegen 20 Uhr, das Lokal hat etwa ab 14 Uhr geöffnet.

Ein Gartenkonzert mit Marc Roca findet heute im Restaurant "Hoflieferant" im Fürstenwall 3b statt. Geöffnet ist ab 17 Uhr, der Musiker greift ab 19.30 Uhr in die Saiten.

Outdoor-Abende: Der Sommer ist da. Da macht es Spaß, abends einfach bei einem kühlen Getränk und leichtem Essen draußen zu sitzen. Magdeburg bietet eine Vielzahl an Biergärten, Outdoor-Bars und Restaurants mit Außenterrassen. Schlendern Sie doch einfach mal entlang der Elbe. Hier finden Sie bestimmt einen Ort, an dem Sie einkehren und den lauen Sommerabend genießen können.