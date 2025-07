Warnung vor diesen falschen Polizisten / Rekordfisch in der Elbe gefangen

vom Badesee schnell mal nach Hause telefonieren oder ein Handyfoto statt Ansichtskarte? Wo ich seit Jahren Urlaub mache, ist das nicht möglich. Manche macht das nervös, für andere sind Funklöcher eine Option, endlich mal „offline“ zu gehen. Immer und überall erreichbar: 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Handy und Internet lassen uns nicht mehr los, nicht einmal in den Ferien. Vielen Urlaubern fällt es nur sehr schwer, die Finger vom Smartphone zu lassen.

Am See ein Buch lesen, dem Rauschen des Wassers lauschen und einfach mal nichts tun: Im Urlaub will ich abschalten vom stressigen Alltag, Arbeit und anderen Verpflichtungen. Kein Bimmeln, keine Mails, keine sozialen Medien. Doch die Lücken im Netz werden knapp. Meine Gastgeberin erzählte mir, dass gerade für die Gäste ab 50 Jahren es immer wichtiger ist auch im Urlaub online zu sein. Immer mehr wollen E-Mails empfangen und verschicken, twittern, Bilder oder Videos ins Internet stellen. Aber auch noch schnell ein paar Infos über die Region oder die nächsten Events einholen.

In Zukunft wird es auch an meinem Urlaubsort Internet geben. Ich hoffe nur, dass der Konsum um die Ecke an seiner Tradition festhält und weiterhin von 12 bis 15 Uhr geschlossen bleibt.

Beste Grüße

Michaela Schröder

Tipps für den Mittwoch

Auch am heutigen Mittwoch gibt es zahlreiche Veranstaltungen in Magdeburg.

Orgelmusik: Ein besonderes musikalisches Erlebnis erwartet die Besucher der Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz heute: Die Mezzosopranistin Dorothea Hartmann und die Organistin Dorlies Bunge gestalten gemeinsam das halbstündige Konzert. Beginn ist um 17 Uhr.

Country: Am heutigen Mittwochabend wird der Wissenschaftshafen Magdeburg erneut zur Bühne für handgemachte Musik: Sebastian Opitz, bekannt als „The Highwayman“, bringt mit seinem mitreißenden Repertoire aus Country, Southern Rock und Americana Stimmung ans Elbufer. Das Konzert ist Teil der Veranstaltungsreihe „Hutkonzerte“, die jeden Mittwochabend im Café Treibgut, Werner-Heisenberg-Straße 45, stattfindet. Beginn ist um 19 Uhr.

Offene Bühne: Wer Lust auf einen abwechslungsreichen Abend mit handgemachter Kleinkunst hat, ist im Nachdenker richtig. Alle zwei Wochen findet dort die „Open Mic Night“ statt – ein offenes Bühnenformat, das allen die Möglichkeit gibt, sich spontan einem Publikum zu präsentieren. Die nächste Ausgabe dieser beliebten Veranstaltungsreihe geht heute ab 20 Uhr über die Bühne in der Olvenstedter Straße 43.