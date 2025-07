hoffentlich erkennt mich niemand ... Das denke ich manchmal, wenn ich durch die Innenstadt radele. Bevor ich aufs Fahrrad steige, streife ich generell meine leichte Windjacke über und die leuchtet in knalligem Neongelb. Dazu setze ich noch meinen zweifarbigen Helm – auch gut sichtbar – auf.

„Na, die übertreibt es aber!“, wird manch einer denken, aber inzwischen stehe ich darüber. Warum? Ich habe als Redakteurin fast täglich Unfallmeldungen der Polizei auf dem Tisch und da kommt man regelmäßig ins Grübeln.

Wenn es wirklich passiert, Radfahrer stürzen oder in einen Unfall mit einem Auto verwickelt werden, tragen sie oft schwere (Kopf-)Verletzungen davon. Ich selbst habe im wuseligen Alltagsgeschehen gerade in der Innenstadt auch schon ein, zwei brenzlige Situationen erlebt, obwohl ich mich anstrenge, auf alles zu achten.

Letztlich sage ich mir: Lieber bin ich wie ein Leuchtkäfer unterwegs und für andere dadurch ein paar Sekunden eher zu sehen als eine „graue Maus“ auf zwei Rädern. Weil ich zugleich auch Autofahrerin bin, weiß ich, dass letztere schnell mal zu übersehen sind.

In diesem Sinne: Bleiben Sie immer gut sichtbar!

Mit herzliche Grüßen für heute, Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Ferienprogramm: Mit einer Reihe von Angeboten versüßt die Magdeburger Stadtbibliothek den Ferienkinder die Sommerzeit. Das Angebot umfasst auch Veranstaltungen am Hauptstandort im Breiten Weg 109. Am heutigen Nachmittag ist so für 16 Uhr das Bilderbuchkino angesagt. Dieses Mal wird das Bilderbuch „Anton und sein Gewissen“ von Marlies Bardeli mit Illustrationen von Anne-Kathrin Behl in Wort und Bild für Kinder im Vor- und Grundschulalter präsentiert. Im Anschluss basteln alle gemeinsam kreative Motive passend zum Buch vor Ort.Weiße Flotte: Gute Nachrichten für Ausflugslustige in Magdeburg: Seit dem Wochenende fahren die Schiffe der Weißen Flotte dank gestiegener Wasserstände wieder regulär vom Anleger Petriförder ab. Einschränkung: Die Servicehotline des Sozial- und Wohnungsamtes ist bis zum 31. Juli nicht erreichbar. Die Stadt gab dafür innerbetriebliche Gründe an. Termine für die verschiedenen Serviceleistungen des Amtes können im Internet unter www.magdeburg.de/soziales gebucht werden, heißt es dazu aus dem Rathaus. Kinospaß: Der für ein Publikum ab 16 Jahren freigegeben japanische Animationsfilm „Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory/Premature Death – The Movie“ läuft am heutigen Dienstag in den Kinos Cinestar im Gewerbegebiet Am Pfahlberg unweit der A2-Autobahnabfahrt Magdeburg-Zentrum und Cinemaxx am Hauptbahnhof. Der Film hat eine Laufzeit von 110 Minuten und wurde erst jetzt veröffentlicht. Der Film wird in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt – und zwar im Cinestar um 17 Uhr und im Cinemaxx um 17.15 Uhr. Die deutsche Fassung steht für beide Kinos um 20 Uhr auf dem Spielplan.