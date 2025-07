was ziehe ich heute an? Diese Frage stelle ich mir durchaus öfter, wenn ich morgens vor dem Kleiderschrank stehe. Doch in diesem Sommer treten die modischen Aspekte dabei in den Hintergrund. Entscheidend ist: Wird heute ein Tag, an dem ich frieren könnte? Oder ist es doch warm genug fürs Sommerkleid? Und sollte ich den Regenmantel einpacken?

Ich habe das Gefühl, wir erleben einen April - mitten im Juli. Natürlich auf etwas höherem Niveau, was die Temperaturen betrifft. Aber so durchwachsen, dass die Unschlüssigkeit vor dem Kleiderschrank wächst. Vorgestern hatte ich zum T-Shirt gegriffen. Und gefroren. Gestern wurde es mir in der schwarzen Bluse schon wieder zu warm.

Aber ehrlich gesagt bin ich froh, dass wir bisher nur wenige richtig heiße Tage hatten. Diese ertrage ich nur im Urlaub, wenn ich am Strand liege. Es ist eben doch ein Unterschied, ob 36 Grad am Meer oder im Büro herrschen.

Lassen Sie sich die Sommerlaune nicht verregnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen letzten Julitag - hoffentlich ohne Aprilwetter.

Herzlichst, Ihre Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Film: Im Kino feiert die Neuauflage der Kultkomödie „Die nackte Kanone“ heute Deutschlandpremiere. Natürlich auch in den Magdeburger Kinos. Sowohl im CineStar im Gewerbegebiet am Pfahlberg, unweit der Autobahnabfahrt Magdeburg-Zentrum, als auch im CinemaxX am Magdeburger Hauptbahnhof wird der Film zu sehen sein.

Sommerkino: Die Leinwand schwimmt auf dem Wasser, der Film wird emotional. Im Freilichtkino heute Abend in der Hafenbar im Yachthafen steht „Ziemlich beste Freunde“ auf dem Programm. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Party: Zwei Termine stehen heute im Geheimclub in der Münchenhofstraße auf dem Plan. Zunächst beginnt um 17 Uhr ein „Techno Workout“. Auf dem Sonnendeck, das seit 2024 im Außenbereich des Clubs neu gestaltet worden ist, gibt Fitnesstrainerin und DJ Djutopia Ideen für Übungen und Bewegungen, bei denen der Spaß im Vordergrund steht. Der Eintritt für dieses Angebot beträgt 15 Euro. Es schließt sich bei freiem Eintritt das „After Arbeits Hours – Free Open Air“ an.