die Sonne scheint, die Temperaturen steigen, und das erste, was ich im Auto mache: Fenster runterkurbeln, tief einatmen und denken – herrlich, so kann man fahren. Doch die Freude hält meist nur bis zur nächsten Ampel. Denn kaum ist das Fenster einen Spalt offen, trudeln auch schon die ersten Gäste ein. Mücken, Fliegen, Wespen – ich habe aufgehört, mitzuzählen.

Und wenn ich denke, sie steigen bei der nächsten Fahrtwindböe einfach wieder aus, liege ich gründlich falsch. Nein, diese Insekten sind gekommen, um zu bleiben. Sie inspizieren den Getränkehalter, chillen im Sonnenlicht auf dem Armaturenbrett oder verirren sich panisch klatschend gegen jede Scheibe. Also parke ich, öffne Türen, Kofferraum. Ein bisschen frische Luft, ein bisschen Bewegungsfreiheit – das müsste doch helfen. Doch nein. Ihnen scheint es bei mir zu gefallen.

Ich schlage vor: Ab sofort gilt Insektenmitfahrgelegenheit nur mit Rückfahrticket.

Sonnige Grüße sendet Ihnen

Romy Bergmann

Das steht heute an:

Live-Musik: Um 19 Uhr beginnt ein Live-Konzert mit dem Musiker Manuel Richter in Leo's Café in der Magdeburger Fußgängerzone des Nordabschnitts im Breiten Weg 30a neben dem Katharinenturm. Der Sänger präsentiert ein akustisches Programm mit eigenen Stücken und neu interpretierten Klassikern aus mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte.

Tanz in den Mai: An mehreren Stellen in Magdeburg locken am Mittwoch Partys zum Tanz in den Mai. Hier ein paar Beispiele: Strandbar: Von 18 bis 22 Uhr ist am 30.4. die Salsa Night in der Strandbar am Petriförder angesagt. Café Treibgut: DJ Nick Groove sorgt am 30.4. ab 19 Uhr für Stimmung beim Tanz in den Mai im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Der Eintritt ist frei. Festung Mark: Auf drei Floors wird am 30.4. ab 21 Uhr in der Festung Mark gefeiert. DJ Henne legt den Party Mix auf, Rock gibt es mit DJ Alex Ninow, und DJ Boris spielt Disco Classics und Schlager. Am 1.5. ab 21 Uhr sind im Stübchen zu Luises Garten Schneevice, Take Sekt, Anar und Anne Regler angesagt. Ellen Noir: Ab 22 Uhr ist im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof am 30.4. ein "Free Rave" angesetzt. Bis 0 Uhr ist der Eintritt frei. Für die Musik sorgen Echse, Bero vs Höhni, Sebastian Recklebe, DJ Delcine, CreaPy sowie New Talents. Kiste: Im Studentenclub Kiste auf dem Medizincampus der Uni Magdeburg wird am 30.4. in den Mai getanzt. Beginn in der Leipziger Straße 44, Haus 31a, ist um 22 Uhr. MAW: Unter dem Titel "Tag der Werktätigen" wird am 30.4. ab 22 Uhr im MAW auf dem Gelände in der Liebknechtstraße 65 bis 91, Haus 142a. Mit dabei sind Cage, Cora.S, Der Totmacher, Fine, HNDHRZ, Lifka, ND:AD, Ninette, Noëtik, Plac, Red Sunday, RuppiDieKatz und Shaleen.

Apotheken-Notdienste: Apotheke Am Stern, Olvenstedter Chaussee 104, Tel. 08 00/7 21 97 77. Orchideen-Apotheke, Große Diesdorfer Str. 51, Tel. 7 31 68 76.