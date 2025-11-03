Graffiti-Ärger in Magdeburg: Eigentümer schlagen zurück – mit Erfolg / So steht es um ein Taubenhaus am Hauptbahnhof in Magdeburg

Magdeburg. - Halloween ist vorbei – Gott sei Dank! Die Geister haben sich verzogen, die Plastikvampire schlafen wieder in ihren Kisten und ich kann endlich ohne Angst vor blinkenden Skeletten zum Supermarkt gehen. Für mich war die Gruselzeit nie mehr als ein Pflichtprogramm mit Kürbisgesicht und „schaurig-schönen“ Deko-Versuchen, die eher nach Bastelunfall aussahen.

Aber jetzt, Anfang November, beginnt meine persönliche Hochsaison: Die Adventszeit schleicht sich langsam heran – und mit ihr die Lebkuchen, Zimtsterne und das erste Funkeln in den Schaufenstern. Statt „Süßes oder Saures“ heißt es nun „Zimt oder Vanille?“ und ich bin sowas von bereit!

Ich tausche Spuk gegen Gemütlichkeit, Horror gegen Hygge und freue mich auf Kerzenlicht, Kuschelsocken und das erste „Last Christmas“, das mich wie jedes Jahr völlig überraschend erwischt. Die Gruselzeit war nett – aber jetzt wird’s endlich wieder heimelig. Und ganz ehrlich: Ein Lebkuchenherz ist mir tausendmal lieber als ein Zombiegesicht.

Gemütliche Grüße sendet Ihnen

Romy Bergmann

Das bringt der Wochenstart:

Lichtshow: Die Lichtshow Lumagica verwandelt den Elbauenpark auch in diesem Jahr in ein funkelndes Lichtermeer. Zum vierten Mal ist die Open-Air-Installation zu sehen. Im vergangenen Jahr lockte sie rund 50.000 Gäste an. Der Rundkurs beginnt am Eingang Rosengarten nahe der Bus- und Straßenbahnhaltestelle Messegelände/Elbauenpark und führt auf 2,2 Kilometern vorbei an rund 400 Lichtobjekten. Die Beleuchtung beginnt um 16 Uhr und endet um 22 Uhr. Eintrittskarten zur Lumagica sind auch online unter www.biberticket.de erhältlich.

Tanz: Immer montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum gemeinsamen Tanzen. Nächster Termin ist am 3.11. in der Tanzschule Sitara in der Sternstaße 33 mit einem Halloween-Swing. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Literatur: Wortwitz und Sprachlust prägen den Abend „Der Schampus des Poeten“, den in Gera und Halle beheimatete Detlef Färber am Montag, 3. November, um 17 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109, gestaltet. Unter dem Motto „Prost auf Prosa und Poesie“ verbindet der Autor Lesung, Satire und Theater zu einer vergnüglichen Literatur-Verkostung.