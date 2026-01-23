FCM gegen Dynamo: Alles, was Sie zum Ost-Kracher wissen müssen | Hier wird in Magdeburg gerade ein Film gedreht

mit etwas Grün in der Wohnung sieht doch alles gleich viel gemütlicher aus, oder? Ich mag es, wenn ein grün wippendes Blatt mich aus der Ecke des Zimmers anschaut, wenn bunte Blumen auf dem Küchentisch stehen. Leider habe ich – im Gegensatz zu einigen Kollegen – alles andere als einen grünen Daumen.

Nein, ich habe eher zwei linke Daumen und die sind auch noch braun und vertrocknet – zumindest im übertragenen Sinn. Kurz: Ich bekomme noch jede Pflanze kaputt. Entweder ich gieße viel zu viel und die Pflanzen saufen ab, oder ich vergesse es gänzlich und die Blümchen welken mir davon.

Nun habe ich mir – zunächst nach dem Besuch eines schwedischen Möbelhauses und dann nach langer Recherche im weltweiten Netz – ein paar „falsche“ Pflanzen zugelegt. Ja, ich weiß, die verbessern das Raumklima nicht, aber schön anzusehen sind sie mittlerweile – zumindest aus einigen Metern Entfernung. Dumm nur, dass ich vergessen habe, dass man die nicht gießen muss. Dafür muss ich jetzt den Boden wischen.

Herzliche Grüße

Ihr Thomas Junk

Was der Tag bringt

Kabarett: Thomas Müller zeigte heute Abend in der Zwickmühle sein Programm „Alter Ego“. In seinem Kabarett-Solo bewegt er sich durch ein Feld aus Stimmen, Fragen und Rollen, die er zu einem dialogischen Spiel bündelt. Er greift Szenen aus dem Alltag auf, in dem Jugendliche mit einem „Ey Alter!“ beginnen und sich damit scheinbar in einer bunten Republik verorten, die an Udo Lindenberg erinnert. Beginn ist um 20 Uhr in der Zwickmühle in der Leiterstraße.

Politik: Die Landtagsfraktion Die Linke lädt heute von 10 bis 13 Uhr zum öffentlichen Neujahrsempfang auf den Alten Markt ein. Unter dem Motto „Heiße Suppe gegen soziale Kälte“ will die Fraktion mit Bürgern ins Gespräch kommen.

Musik: Im Telemann-Konservatorium im Breiten Weg gibt es heute öffentliche Wertungsvorspiele von „Jugend musiziert“ im Bereich „Gesang“: 16 bis19 Uhr Sopran, 19 Uhr Mezzosopran und 19.10 Uhr Bass.

Rundgang: Noch ist die Lichterwelt in Magdeburg aufgebaut und erleuchtet die Abendstunden. Dazu bietet die Tourist-Information Magdeburg heute um 17 Uhr wieder einen geführten Rundgang an. Los geht es um 17 Uhr an der Tourist-Information im Breiten Weg 22.