es gab eine Zeit im Knirpsalter meines Sohnes, da entdeckte er das Selbstessen für sich. Brotstücke und Mandarinenschiffchen wurden gegrabtscht und in den Mund gestopft. Mein Zweijähriger pflegt aber inzwischen eine Faszination für alles, das man ein „Gerät“ nennen kann.

Auch am Esstisch. Folglich muss beinahe jedes Lebensmittel auf dem Teller mit technischer Hilfe zwischen die Zähne befördert werden. Allzweckwaffe: die Gabel. Die ist für Gurke, Nudeln und Co. gut geeignet, kommt bei flutschigen Kiwistücken oder Reiskörnern aber an ihre Grenzen.

Also doch ab und zu die Hände benutzen? Wie unzivilisiert! Das kommt für den stolzen Gabelator nicht in in Frage. Lieber versucht er eine zähe Minute lang, winzige Erbsen auf die stumpfen Zacken seiner Kindergabel zu piksen.

Der folgende Frust entlädt sich dann meist lautstark. Dann kommen schließlich doch die Finger zum Einsatz – aber nur, um die Kleinteile fix auf die Gabel zu schieben. Natürlich.

Ich bin Max Hunger und habe ein Kind - zwei Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter findest du:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Diese Woche verlosen wir zwei Woodwalkers Fanboxen mit jeweils einem Buch zum Film, einem Notizbuch, einem Magazin und zwei Freikarten für einen gemeinsamen Kinobesuch.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Bildung: Für Sachsen-Anhalt sind neue Lehrpläne geplant - demnach gibt es Änderungen für alle Grundschulfächer



Unsere Kollegin Jessica Quick ist Mutter von zwei Kindern - sie befürwortet die Reform der Lehrpläne (Kommentar)

Was müssen Kinder wirklich in der Schule lernen? Am Montag hast das Bildungsministerium neue Lehrpläne für Grundschulen veröffentlicht. (Foto: dpa)

Bildung II: Nach Russisch wird auch Französisch als Fremdsprache in Schulen Sachsen-Anhalts unbeliebter

Bildung III: Die Schuleingangsuntersuchung in Sachsen-Anhalt stehen an: Was Eltern jetzt wissen müssen

Gewalt an Schulen: „Hilflosigkeit ist sehr belastend“ - Wie Influencer Schulen in Sachsen-Anhalt angreifen

Jugendarbeitslosigkeit: Trotz vieler freier Stellen haben mehr junge Menschen in Sachsen-Anhalt keinen Job. Woran das liegt

Kampf gegen Adipositas: Leopoldina fordert „Zuckersteuer“ für ungesunde Lebensmittel

Social Media: Eltern können Kurzvideos auf Youtube stärker einschränken

Karneval: Juckreiz, Rötungen oder Ekzeme: So schützen Eltern zum Karneval die Haut ihre Kinder

Ostalgie I: Wer erinnert sich? Diese Kinderbücher lagen in fast jedem DDR-Kinderzimmer

Ostalgie II: Und wer kennt das noch? Diese Schulfächer verschwanden mit der DDR

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Mia (6) kennt sich aus:

„Wenn ein Baby zu früh geboren wird, kommt es in den Brotkasten.“ Mia (6)

Magdeburg: So steht es um Plätze an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien in Magdeburg

Sangerhausen: Zurück auf der Piste - Wie Schulen aus Mansfeld-Südharz den Skiunterricht jetzt umsetzen

Jessen: Mike Beulich und Marcus Henning sind die neuen Lehrer an der Musikschule

Stendal I: Eine kommunale Kita soll geschlossen werden - was Kinder und Eltern erwartet

Stendal II: Im Jahr 2026 will die Stadt Stendal die Kitagebühren erhöhen

Hettstedt (Mansfeld-Südharz): Eine Mutter berichtet von Todesdrohungen gegen ihren neunjährigen Sohn. Sie erhebt schwere Vorwürfe

Eisleben (Mansfeld-Südharz): Anstieg um 30 Euro oder mehr für Kita-Betreuung - Ausschuss tagt nun hinter verschlossenen Türen

Dessau-Roßlau: Kitas weisen mitunter erhebliche Anteile von Kindern Entwicklungsverzögerungen

Harzgerode: Kinder und Jugendliche lernen, sich besser gegen Übergriffe zu schützen

Wolmirstedt: Wahnsinn! Zielitzer Techniker spendieren Teil vom Lohn für die Diesterweg-Grundschule.

Burg: Kind in der DDR verschwunden - Gibt es Hoffnung für die Eltern?

Haldensleben: Für Tradition und Zusammenhalt: Joanna Gorna engagiert sich für polnische Kinder

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Auf einen Blick: Eislaufen, bunter Kinderfasching und magisches Tropenleuchten - Familien können am Wochenende viel erleben - Hier sind die spannendsten Tipps für Familien in Sachsen-Anhalt von Nord nach Süd!

Und so wird das Wetter: Bis zu -10 Grad Celsius! Eisige Nächte und Schnee - das erwartet uns die nächsten Tage. Trotzdem sorgt das kräftige Hoch über Osteuropa für viel Sonnenschein in Sachsen-Anhalt.

Wie wäre es also mit Eislaufen? Fröhliches Schlittschuh fahren: Wo man in Sachsen-Anhalt Eislaufen kann

Oder: Ein Spaziergang? Der pustet Kopf und Körper ordentlich durch. Fünf Routen für einen schönen Spaziergang in Sachsen-Anhalt

Außerdem haben wir noch diese Tipps:

Halle: Nicht nur die Magischen Lichterwelten begeistern die Besucher des Bergzoos. Tierpfleger haben gleich in zwei Gehegen eine Entdeckung gemacht - und die ist besonders süß! Was haben wir denn da im Beutel?

In Halles Bergzoo hat sich Nachwuchs angekündigt. Nur: Wer winkt da wohl aus dem Beutel? Foto: Zoo Halle

Wittenberg: Wittenberg hat die neue Ausstellung "Figurative Artists - Was im Alten Rathaus zu sehen ist

Osterburg (Altmark): Jahreshöhepunkt für kleine und große Karneval-Fans - Wer dabei sein will, sollte sich jetzt Karten sichern

Planetarium Merseburg: Welche himmlischen Spektakel 2026 unter der Kuppel zu erleben sind

Leipzig: Tropenleuchten und süßer Koala - So bunt startet der Zoo Leipzig ins neue Jahr

Campen im Winter: Diese Plätze in Sachsen-Anhalt haben für Besucher geöffnet

Ab ins Kino: Wir verlosen zwei Fanboxen zum Film "Woodwalkers 2"

Was gibt es besseres als einen gemütlichen Filmeabend in der kalten Jahreszeit? Pünktlich dazu erscheint die Film-Fortsetzung "Woodwalkers 2" am 29. Januar.

Für die Gestaltwandler Carag, Brandon, Holly und Lou beginnt ein neues Schuljahr. Mit einer Besonderheit: Das Naturschutzgebiet rund um die Schule ist in Gefahr. Carags früherer Mentor Andrew Milling plant, den Wald rund um das Internat zu verkaufen - ausgerechnet das Revier der Gestaltwandler! Puma-Wandler Carag und seine Freunde versuchen dies mit allen Mitteln zu verhindern. Wird ihnen das gelingen?

Wer dabei sein möchte, sollte jetzt mitmachen: Wir verlosen zwei Fanboxen mit jeweils zwei Freikarten für einen gemeinsamen Kinobesuch, einem Buch zum Film, einem Notizbuch und einem Magazin.

P.S.: Trailer ansehen (YouTube)

Die drei Gestaltwandler beobachten krumme Machenschaften - Ob sie ihr Revier beschützen können? (Foto: Studio Canal GmbH / Marc Reimann)

Wir verlosen zwei mal eine Fanbox zum Film "Woodwalkers 2". Möchtest du gewinnen? Dann schick uns bis zum 28. Januar eine E-Mail mit dem Betreff "Woodwalkers". Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Habt ein wundervolles Wochenende, euer Team der Eltern-Ecke

Hat dir unser Newsletter gefallen? Dann sag es gern weiter. Hier geht's zur Anmeldung: Newsletter „Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt“ abonnieren