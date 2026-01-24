So steht es um die Behelfsbrücke an der Halberstädter Straße | Nächste Kleingartenanlage soll weichen

Magdeburg. - schneiden, färben, waschen, föhnen, legen - gibt es etwas Schöneres, als so richtig ausgiebige Frisörbesuche? Ein paar Stunden darf man den Alltag vergessen und sich von vorne bis hinten verwöhnen lassen. Meine geliebte Lockenpracht verlangt mir doch schon ein ganzes Stück Arbeit ab und so freue ich mich jedes Mal darauf, die Verantwortung wenigstens für kurze Zeit abzugeben. Dazu gibt's dann noch ein Sektchen oder einen Kaffee und ich blättere mich, während ich unter der Trockenhaube sitze und die Blondierung einwirkt, durch die Klatschblätter der Nation.

Ja, ich gebe zu: ich bin keine natürliche Blondine, jedenfalls nicht mehr. Als Kind hatte ich auch ganz ohne Wasserstoffperoxid hellblonde Korkenzieherlöckchen. Heute erinnert mich mein dunkler Haaransatz daran, dass diese Zeiten leider längst vorbei sind und ich für meine Traumhaarfarbe schmerzlich viel Geld hinblättern muss. Aber, wie heißt doch das bekannte Sprichwort: Wer schön sein will, muss leiden. Und in diesem Fall muss halt mein Geldbeutel dran glauben.

Ein entspanntes Wochenende wünscht

Johanna Flint

Das bringt das Wochenende

Nachtflohmarkt: Auf dem Gelände der Messe Magdeburg reihen sich am Samstag mehr als 270 Händlerstände aneinander. Von 15 bis 23 Uhr prägen Gespräche, Preisverhandlungen und das gezielte Durchforsten der Auslagen das Geschehen. Das Angebot reicht von Büchern, Grafiken und Schallplatten über Möbel, Textilien und Kinderkleidung bis hin zu Spielzeug, Sammlerstücken und Haushaltswaren.

Konzert: Bekannte Songs, markante Texte und ein klar erkennbarer Stil prägen den Auftritt von El Paniko und das Katastrophenorchester am Samstag in Magdeburg. Die Formation widmet sich dem Werk von Udo Lindenberg und setzt dessen Honky-Tonk-orientierte Rockmusik in einer durchgehenden Live-Show um. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Festung Mark, Hohepfortewall 1, Einlass ist ab 19 Uhr.

Club: Nach der Eröffnung am Freitag lautet das Motto im neuen „1o4“-Club am Samstag „Cooldown“. An den Decks stehen DJ Presciouss und DJ Gasolina mit Amapiano, Afrobeats und Dancehall. Los geht es am Hasselbachplatz 2 um 23 Uhr.

Vernissage: Mit "The Rhinoceros in the Room oder ein Märchen von Banalität und Bösem" hat der Künstler Itamar Gov eine interdisziplinäre Installation für den mittelalterlichen Kirchenraum des Kunstmuseums Kloster Unser Lieben Frauen entwickelt. Ausgangspunkt bildet ein Theaterstück, in dem sich Menschen in Nashörner verwandeln und so gesellschaftliche Konformität und Widerstand spiegeln. Die Vernissage beginnt am Sonntag um 17 Uhr.

Familiennachmittag: Im Volksbad Buckau gestaltet die "Glitzer Bingo Show" am Sonntag eine Familienedition, die Kinder ab vier Jahren und Erwachsene zusammenführt. Maren Glitzer und Lucky Tenner strukturieren das Geschehen mit kurzen Abenteuergeschichten, in die das Bingo-Spiel eingebettet ist, und verbinden Spielrunden mit Geräuschen, Rollenwechseln und Beteiligungsmomenten. Los geht es um 15 Uhr, der Eintritt beträgt 5 Euro.