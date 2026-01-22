Diese Mega-Schau kommt in die Stadt / Dieses Amt arbeitet jetzt schneller

der Winter zeigt sich dieser Tage in Magdeburg von der nachtragenden Seite. Während der Schnee vor ein paar Tagen noch wenigstens für ein zauberhaftes Bild sorgte, hat er sich inzwischen zu etwas ganz Neuem weiterentwickelt: zu steinharten Eishaufen am Straßenrand. Zusammengeschoben, festgefroren, emotionslos. Kein Mensch sinkt hier ein – man prallt ab. Wer versucht, so einen Haufen zu erklimmen, merkt schnell: Das ist kein Schnee mehr, das eine felsiges Gebirge. Eispickel und Steigeisen nicht vergessen.