oft werden wir gefragt, wie wir eigentlich an unsere Themen für die tägliche Magdeburger Ausgabe kommen ... Nun, neben der Berichterstattung über wichtige Ereignisse sind ein maßgeblicher Themenlieferant: Sie, liebe Leser!

Ganz richtig! Häufig geben Sie uns in Zuschriften oder dem täglichen Lesertelefon Anregungen, welche Themen wir aufgreifen können und sollten. Missstände im Stadtteil oder Projekte, die nicht oder in die falsche Richtung laufen zum Beispiel.

Wir können nicht zaubern, aber wir haben das ein oder andere Mal durch (beharrliche) Berichterstattung schon etwas bewegen können. Spontan fallen mir die Warnbaken an der Fußgängerinsel auf der Berliner Chaussee/B1 oder der praktische Zaun an einer Böschung des Kanonenradwegs ein ...

Jeder Reporter von uns könnte weitere Beispiele nennen, aber eigentlich möchte ich an dieser Stelle einfach mal Danke sagen für Ihre Unterstützung.

Und ich habe eine Bitte: Bleiben Sie wachsam! Wir freuen uns auf Ihre Anregungen nach dem Motto: Viele Augen sehen einfach mehr ...

Was der Tag bringt

Konzert: Im Dom zu Magdeburg beginnt um 19 Uhr das Adventskonzert des Ökumenischen Domgymnasiums (ÖDG). Beteiligt sind alle musikalischen Gruppen der Schule, die gemeinsam mit der Dommusik ein Programm erarbeiten, das unterschiedliche Klangfarben und Altersstufen zusammenführt.

Chorarbeit, instrumentale Ensembles und weitere Formationen gestalten den Abend und zeigen Ausschnitte aus ihrer kontinuierlichen Probenarbeit. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, Spenden werden erbeten.

Kabarett: Der satirische Monatsrückblick der Hengstmanns steht um 19.30 Uhr im Kabarett „...nach Hengstmanns“, Breiter Weg 37, auf dem Programm. Das Ensemble nimmt die Ereignisse des zurückliegenden Monats unter die Lupe und ordnet mediale, politische und gesellschaftliche Vorgänge in gewohnt pointierter Form ein.

Christmas: In der Sudenburger Feuerwache, Halberstädter Straße 140, steht „Jazz Guitar Christmas“ mit Rüdiger Krause und Bernd Spanier im Kalender. Krause, der seine musikalische Laufbahn in Magdeburg begann und später mit Carla Bley, Steve Swallow, Günther Fischer, Manfred Krug und Esther Kaiser arbeitete, präsentiert Weihnachtslieder auf der Jazzgitarre. Unterstützt wird er von Spanier an der Hammondorgel. Beginn ist um 19 Uhr.

Schauspiel: Das Theater Magdeburg bietet im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 im Rahmen der Reihe „Katzengold“ ein Format, das die Ensemblemitglieder in Eigenregie entwickeln. Am heutigen Freitag gegen 22 Uhr trägt die Ausgabe Nummer 30 den Titel „There is a light that never goes out“ und widmet sich in einer Collage der Frage, wovon wir sprechen, wenn wir von Liebe sprechen.