Das entscheidet heute der Stadtrat / Diese Bäume könnten fallen

während ich diese Zeilen hier schreibe, läuft gerade nebenbei die Musik von „Drei Haselnüsse von Aschenbrödel“. Der Filmklassiker gehört in vielen Familien genauso zu Weihnachten wie der Baum und die Geschenke.

Andere Streifen, die traditionell jedes Jahr über die Bildschirme flimmern, sind zum Beispiel „Kevin allein zu Haus“ oder „Stirb langsam“. Wobei letzterer eher weniger festlich ist, aber halt an Heiligabend spielt.

Ebenfalls schon ein Weihnachtsklassiker ist der britische Episodenfilm „Tatsächlich Liebe“, auf den man sich allerdings nicht so gut einigen kann, wie beispielsweise bei „Aschenbrödel“. Ein typischer Fall von entweder absoluter Gegner oder großer Fan. Dazwischen gibt es nicht viel.

Auch wenn die ein oder andere Geschichte heute frag- bis kritikwürdig ist, spielt er doch auf den richtigen Gefühlssaiten. Was wiederum auch an der Filmmusik und den zahlreichen Weihnachtshits liegt. Seit dem vergangenen Wochenende dürfen diese bei uns zu Hause auch ganz offiziell wieder laufen. Vorher war eben noch keine Adventszeit.

Und ja, auch „Last Christmas“ läuft. Durchaus gern und oft. Da oute ich mich als großer Fan und distanziere mich von allen Gegnern.

Übrigens: Wer Aschenbrödel mit Pferd Nikolaus mal über die große Leinwand durch den Schnee preschen sehen will, hat heute die Gelegenheit dazu. Das Oli-Kino zeigt den Streifen ab 18 Uhr.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Donnerstag,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Comedy: Mago Masin bringt heute um 19.30 Uhr sein Programm „Kleinkunstflieger“ im Kabarett "...nach Hengstmanns", Breiter Weg 37, auf die Bühne. Darin verknüpft er überraschende gedankliche Wendungen mit musikalischen Einfällen und nutzt spontane Reaktionen aus dem Publikum.

Lesung I: Glänzende Spiegel und Begegnungen im Trainingsalltag bilden den Rahmen von Verena Keßlers Roman „Gym“, aus dem die Autorin heute um 19.30 Uhr im Schauspielhaus, Otto-von-Guericke-Straße 64, liest.

Vortrag: Der Vortrag „Herrschaftsräume en miniature. Mikroarchitektur an Objekten der Goldschmiedekunst im Spätmittelalter“ wird heute ab 19 Uhr im Kulturhistorischen Museum, Otto-von-Guericke-Straße 68-73, angeboten. Referentin Jana Köning spricht über die feinen architektonischen Formen, die Goldschmiede damals in ihre Arbeiten integrierten.

Lesung II: Geschichten aus unterschiedlichen Regionen stellen Célia Bernez und Kerstin Reichelt vom Verein Siebenmeilenworte heute um 17 Uhr in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, vor. Die Erzählerinnen bringen Märchen, Sagen und weitere mündliche Überlieferungen mit, die sie in wechselnden Tonlagen vorstellen.

Kino I: Im Rahmen der Europäischen Kinonacht zeigt der Moritzhof, Moritzplatz 1, heute um 19 Uhr den Film "Un Poeta". Im Anschluss gibt es ein Gespräch mit Filmproduzentin Katharina Bergfeld und Christina Bolivar vom Sprachenzentrum der Otto-von-Guericke-Universität. Die Veranstaltung wird von Musik des Projekts Polylux 76 der Monopiraten begleitet.

Konzert: Die Bläserklassen, das Orchester und der Unterstufenchor des Norbertusgymnasiums Magdeburg geben heute ein gemeinsames Adventskonzert in der Johanniskirche. Ab 18 Uhr verbinden sich Stimmen und Instrumente der Jahrgänge 5, 6 und 7 mit weiteren Gruppen der Schule. Einige Restkarten gibt es noch an der Abendkasse.

Kino II: Filme über Körper, Wahrnehmung und medizinische Praxis werden in der Reihe „Medicine and Film“ gezeigt. Ab 15 Uhr ist dabei heute in der Hofgalerie des Moritzhofs, Moritzplatz 1, „The Skin I Live In" von Pedro Almodóvar in der Originalfassung zu sehen. Außerdem hält Prof. Dr. Caroline Rosenthal von der Friedrich-Schiller-Universität Jena den Vortrag „Skin as Organ, Canvas, and Cultural Contact Zone“, der den Blick auf die Haut als Grenz- und Kontaktfläche richtet.

Tanzen: Der Verein Tango Argentino Magdeburg lädt heute zur Donner-Milonga ein. Ab 19 Uhr wird in der Sudenburger Feuerwache, Halberstädter Straße 140, zur Musik verschiedener DJs getanzt.