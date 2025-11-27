es gibt Sätze, die es früher nicht gab. Aber jetzt gehören sie zu deinem Alltag, du kannst sie mitsprechen, so kurz und wiederkehrend sie sind: „Ich bin mal draußen.“

Daraus entwickelt sich ein minimalistischer Dialog: „Wann kommst Du nach Hause?“ -„Weiß noch nicht.“ Nicht ganz befriedigend, die Antwort. Aber ihr wolltet schließlich immer aufgeklärte, tolerante Eltern sein. Lässig und cool, falls man diese Begriffe noch verwenden darf. Da ändern sich die Regeln ja schnell. Schwupps, und du bist cringe. Was von angesagten Leuten, also Jugendlichen, inzwischen eher weniger oft gesagt wird. Es ist alles nicht so einfach, wenn man’s doppelt nimmt. Sind ja Stücker zwei!

Immerhin ruft es an, das ältere Kind. Das wäre vor tausend Jahren, als du selbst ein junger Mensch warst, kaum gegangen. „Ich übernachte“, lautet die karge Botschaft des Knaben: „Bei Joni.“ Alarm, Alarm! Aber Joni heißt Jonathan, erfährst du auf Nachfrage. Digga allein zu Haus.

Ich bin Andreas Montag und habe zwei Kinder, die flügge werden.

Tabuthema unter Eltern: „Ich bereue, Kinder bekommen zu haben“ – Warum immer mehr Eltern an ihre Grenzen stoßen

Bereute Elternschaft gilt nach wie vor als tabuisiertes Gefühl, besonders für Mütter. (Foto: Mareen Fischinger/Westend61/dpa)

Ahnenforschung: Die Universität Halle hat zehntausende Daten aus Kirchenbüchern ausgewertet. Das Material hilft bei der Suche nach Familiengeschichten

Geschenktipps: Bald ist Weihnachten - eine Buchhandlung in Burg hat richtig tolle Tipps

Gesundheit: Kind krank? Was berufstätige Eltern wissen müssen

Zahngesundheit: Haben Eltern Karies, ist das Kind womöglich ebenfalls betroffen. Denn die Bakterien sind übertragbar - über den Speichel

Familienrecht: Wenn ein Kind „Nein“ sagt: Warum ein Gericht dem Wunsch eines Jungen mehr Gewicht gibt als dem Recht seines Vaters

Stillen ohne Druck: „Niemand muss stillen – aber alle sollten dürfen“: Warum eine Stillberaterin jetzt auch Väter in die Pflicht nimmt

Geburt: Der Begriff „Husband Stitch“ klingt harmlos, doch die Praxis wäre alles andere als das. Gynäkologen sprechen dabei auch von Gewalt und Körperverletzung im Kreißsaal.

Kita: Im Westen Deutschlands suchen viele Eltern lange vergebens nach einem Platz. Im Osten könnten Kitas mangels Bedarf bald in Jugendtreffs umgebaut werden

Ostalgie: Weihnachten in der DDR - Diese typischen Traditionen kennt jeder Ossi

Für viele Ostdeutsche gehört ein bestimmtes Weihnachtsgefühl bis heute dazu. Da dürfen "Weihnachten in Familie" und Lametta nicht fehlen. (Foto: Imago/fossiphoto)

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Finn (8) ist sehr stolz auf seine Mutter:

„Meine Mama ist echt schön. Man sieht immer noch, dass sie mal jung war.“ Finn (8)

Harz: Droht Kita in Quedlinburg das Aus? Petition soll Schließung verhindern

Magdeburg I: Erzieher vergessen Kind im Park: In einer Kita brodelt es gewaltig und Windeln nicht gewechselt? Was Eltern bei Zoff mit der Kita wissen müssen

Magdeburg II: Tierisch festlich - Magdeburg bekommt seinen ersten Weihnachtsmarkt für Hunde

Halle I: Schafft Halle die Kinderheime ab? Neues Konzept für mehr Pflegeeltern beschlossen - einzigartig in Deutschland

Halle II: Wie die Stadt auf einen Schlag fast 2.000 Kita-Plätze abschaffen will

Halle III: Welche Zahlen stimmen nun? Hitzige Debatte um geplante Fusion zweier Gesamtschulen in Halle

Halle IV: Hackdays am Giebichenstein-Gymnasium: Wie Jugendliche ihre Schule verbessern wollen

Stendal: Youtuberin von „Kochen mit Muddi“ bringt eigenes Kochbuch raus

Stendalerin Dorothee Oesemann vom Youtube-Kanal „Kochen mit Muddi“ hat ihr erstes Kochbuch veröffentlicht. (Foto: Mike Kahnert)

Dessau-Roßlau: Drohen Kita-Schließungen, weil zu wenig Kinder betreut werden?

Sangerhausen: Kita-Projekt - Ein Insektenhotel für die Stadtkinder

Köthen: Awo-Verein ist insolvent - Was das für die drei Kitas und das Betreute Wohnen heißt

Wernigerode: Arzt aus dem Harz schlägt Alarm - Warum Kita- und Pflegeheim-Essen krank machen kann

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Auf einen Blick: Konzerte, Theater, Weihnachtsmärkte: Das ganze Land ist im Weihnachtsfieber. Hier sind die spannendsten Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt von Nord nach Süd!

Freizeitpark I: Belantis bei Leipzig soll zum Asterix-Park werden - Erste neue Attraktion schon 2026

Freizeitpark II: Karls Erdbeerhof kommt in den Harz: Hat Wernigerode tatsächlich das Rennen gemacht?

So wird das Wetter zum zweiten Advent: Frost, Nebel und Regen: Feuchtkalte Luft bis ins Wochenende

Ho, ho, ho - die Weihnachtsmärkte haben geöffnet: Eine Übersicht zu Öffnungszeiten, Orten und Angeboten der verschiedenen Märkte 2025 haben wir hier für euch zusammengestellt.

In einer historischen Festungsanlage in Magdeburg wird am Wochenende ein Adventsmarkt eröffnet. (Foto: Matthias Piekacz)

Weihnachtsmarkt in Magdeburg: Alle wichtigen Infos und Termine

Weihnachtsmarkt in Wernigerode: Alle wichtigen Infos und Termine

Weihnachtsmarkt in Quedlinburg: Alle wichtigen Infos und Angebote

Weihnachtsmarkt in Halle: Lichterglanz in Halles „guter Stube“ - der Weihnachtsmarkt ist eröffnet und hat einige Neuerungen parat (mit Video)

Schnee im Harz: Endlich wieder rodeln - Das sind die schönsten Rodelpisten

Außerdem haben wir noch diese Tipps:

Magdeburg I: Der Messeplatz verwandelt sich derzeit in eine Zeltstadt. Der Weihnachtscircus Paul Busch macht sich hübsch

Magdeburg II: Historische Festungsanlage wird zum Weihnachtsmarkt in Magdeburg

Halle: Straßenbahnfreunde laden an drei Tagen im Advent zu einer besonderen Fahrt mit einer weihnachtlich geschmückten Tatra-Bahn ein. Was Fahrgäste dabei erleben können (mit Video)

Laden in die Adventsbahn ein: Jacqueline Matheis als Engel (v.l.), Saskia Lochmann, Ulrike Korn, Weihnachtsmann Philipp Hackemesser und die Fahrer André-Maximilian Würz und Christoph Sawatzki von den „Halleschen Straßenbahnfreunden“. (Foto: Katja Pausch)

Noch mal die Elefanten in Halle besuchen: Kommen nach dem Umbau nie wieder Elefanten in den Bergzoo nach Halle, Herr Zoodirektor?

Nordmanntanne, Blaufichte und Co.: Hier können Familien ihre Weihnachtsbäume fällen - ein Überblick

Zum Kinostart von : Gewinne zwei hexenstarke Fanpakete!

Aufgepasst: Bibi Blocksberg kehrt zurück auf die große Leinwand! In "Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen" (Kinostart: 11. Dezember 2025) erwartet Familien funkelnde Zauber, turbulente Abenteuer und ganz viel Freundschaft.

Beim großen Hexenkongress auf dem Blocksberg geht plötzlich alles schief: Hexsprüche geraten außer Kontrolle, die Althexen benehmen sich merkwürdig und das Treffen droht im Chaos zu versinken. Jetzt liegt es an Bibi, Schubia und Flauipaui, mit Mut und Fantasie die Hexenwelt zu retten.

Eene meene Kinostart, Bibi wieder voll in Fahrt: Bibi Blocksberg ist endlich wieder auf der großen Leinwand zu sehen! (Kinoplakat: Filmverleih)

Wir verlosen zwei hexenstarke Fanpakete mit jeweils zwei Freikarten, einem Kartoffelbrei-Plüsch und einem Buch zum Film. Möchtest du gewinnen? Dann schick uns bis zum 10. Dezember eine E-Mail mit dem Betreff "Bibi". Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Viel Glück und hex hex!

