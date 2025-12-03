es gibt Tage im Jahr, an denen macht man Dinge, ohne so richtig zu wissen, warum. Plötzlich backen alle Hefezöpfe, hängen Birkenzweige ins Wohnzimmer oder – wie am 4. Dezember – ziehen durch den Garten, um Obst- oder Weidenzweige abzuknipsen. Einfach so, weil Barbaratag ist. Weil es eben Brauch ist. Wer den Zweig ins Wasser stellt und ihn umsorgt, darf hoffen, dass er zu Weihnachten blüht. Ein hübsches Ritual – nur die Geschichte dahinter ist weniger blumig.

Barbara, eine kluge junge Frau aus Nikomedien, wurde von ihrem Vater in einen Turm gesperrt und später von ihm enthauptet, weil sie Christin wurde. Auf dem Weg in den Kerker verfing sich der Legende nach ein Zweig in ihrem Kleid, den sie in Wasser stellte und pflegte. Er blühte an ihrem Todestag – ein kleines Zeichen von Hoffnung mitten im Drama. Und so wurde der Barbarazweig bis heute zum Symbol für Neubeginn.

Und bis heute heißt es: Treibt er zu Weihnachten Blüten, bringt das Glück fürs kommende Jahr.

Und deswegen werde auch ich morgen in den Garten stapfen und einen Kirschzweig schneiden. Zweig ins Wasser, Vase ans Fenster, fertig – schließlich kann man Glück immer gebrauchen. Und dann beginnt der schwierigste Teil: nicht jeden Tag davorstehen und ihn nervös anstarren, als sei er eine Zimmerpflanze unter Bewährungsauflage.

Das hat Magdeburg heute zu bieten

Weihnachtsfeier mit „Die höflichen ...“: Die Magdeburger Lesebühne „Die höflichen…“ tritt im Rahmen der Weihnachtsfeier der Literarischen Gesellschaft auf. Von 16 bis 18 Uhr präsentieren die Autoren im Literaturhaus (Thiemstraße 7) eigene Texte – humorvoll, poetisch und pointiert. Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei. Gäste werden gebeten, ein in Zeitungspapier verpacktes Buch für den gemeinschaftlichen Wichtelsack mitzubringen. Zum Ensemble gehören Lars Johansen, Sandy Gärtner, Leonard Schubert, Robert Gryczke und Jessica Denecke, die mit „geladenen Kulis und spitzen Zungen“ Lesefreude und Sprachlust auf die Bühne bringen. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 0163/4323647 oder per E-Mail an ligemag@gmail.com möglich.

Lutz Rathenow präsentiert neuen Gedichtband: Der Autor Lutz Rathenow stellt von 17 bis 19 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg seinen neuen Gedichtband „Früher ist morgen. Einhundertelf Gedichte“ vor. Rathenows Gedichte führen durch persönliche Innenwelten und politische Außenperspektiven – von Liebeslyrik bis hin zu Texten, die seine Zeit als Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur spiegeln. Einige Gedichte reichen zurück in die 1970er Jahre und thematisieren Widersprüche ostdeutscher Identität. Das Buch mit Holzschnitten von Katja Zwirnmann steht auf der Longlist der „Schönsten Bücher“ 2025. Rathenow liest zudem erstmals Texte aus dem für 2026 geplanten Band „Zangengeburt“.

„Norbertus musiziert“ stimmt auf den Advent ein: In der Johanniskirche lädt das Norbertusgymnasium Magdeburg von 18 bis 19.30 Uhr zu einer musikalischen Adventseinstimmung ein. Auf dem Programm stehen Beiträge der Bläserklassen, des Orchesters und des Unterstufenchors.