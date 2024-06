Bakterien: So geht es am Neustädter See weiter

an diesem Freitag (14. Juni) geht es also los. Im Eröffnungsspiel der heimischen Europameisterschaft trifft Deutschland auf Schottland. Auch in Magdeburg wird dann an vielen Orten zum gemeinsamen Fußballschauen (Public Viewing) geladen.

Doch noch ist von EM-Euphorie kaum etwas zu spüren. Kürzlich konnte ich in der Wiener Straße den ersten Pkw vorbeifahren sehen, aus dessen Scheiben kleine Deutschlandfahnen flatterten. Mehr war bisher nicht.

Mir persönlich ist die maue Stimmung ganz recht. Die jüngsten Turniere haben leider bewiesen, dass Alkohol in Verbindung mit übertriebenem Nationalstolz zu üblen Gewalteskapaden auf den Straßen führen kann. Auch auf hupende Autokorsos mit Nationalbeflaggung kann ich verzichten.

Viel lieber wäre mir ein buntes Fußballfest, in dem sich Fans aller Nationen in den Armen liegen können – am besten gekrönt durch den Erfolg eines Underdogs. Tschechien oder die Ukraine wären doch schöne Europameister.

Und danach startet ja glücklicherweise bald wieder der Vereinsfußball mit dem FCM und Bayreuth.

Ob Fußballfan oder nicht - ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Herzliche Grüße

Konstantin Kraft

Was der Tag bringt

Marathon-Sitzung für den Stadtrat:Bei der Kommunalwahl am Sonntag haben die Magdeburger einen neuen Stadtrat gewählt. Heute kommt ein letztes Mal der alte Stadtrat zusammen. Beginn ist um 14 Uhr im Alten Rathaus. Die Tagesordnung ist umfangreich. Unter anderem geht es um den Bebauungsplan für das RAW-Gelände, einen Rewe-Umzug in Ostelbien und die Zukunft des Pferdetors. Bei der Einwohnerfragestunde um 17 Uhr können Bürger ihr Anliegen vorbringen.

Kita Prester öffnet die Türen: Die Kita Prester, Am Klusdamm 1, lädt heute ab 15.30 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Es soll ein Kinderfes mit Spielen und Aktionen sowie einen Flohmarkt geben. Auch ein neues Baumhaus auf dem Gelände wird eingeweiht.

Konzert in St. Thomas: In der Kirche St. Thomas in Pechau ist heute um 19 Uhr ein Konzert für Orgel und Sopran zu erleben. Beispielsweise sollen Werke von Bach und Händel erklingen. Zu hören sind Grit Wagner (Sopra) und Thorsten Fabrizi (Orgel).