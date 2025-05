wenn Sie diese Zeilen lesen, dann hoffe ich doch sehr, dass Sie arbeitsfrei haben – an diesem heutigen sogenannten Brückentag. Normalerweise gilt diese Bezeichnung ja für einen Arbeitstag zwischen einem Feiertag und einem Sonnabend, was deshalb gern für ein verlängertes freies Wochenende genutzt wird.

Doch Brückentage erleben wir Magdeburger seit dem 15. April unfreiwillig nahezu täglich. Denn mit der Sperrung des Übergangs am Damaschkeplatz wurde unsere schöne Stadt und wir mit ihr in ein Stauchaos bisher unbekannten Ausmaßes gestürzt. Vor allen im Berufsverkehr geht in der erweiterten Innenstadt stellenweise gar nichts mehr für die Leute, die aufs Auto angewiesen sind.

Der heutige Brückentag könnte da eine willkommene Abwechslung werden. Weil viele frei haben, dürfte es auf den Straßen leerer sein und der Verkehr ausnahmsweise flüssiger fließen. Da könnte man doch glatt mal ins Auto steigen und …

Ach, lassen wir das lieber. Sonst wird der heutige Brückentag tatsächlich noch zu einem mit verstopften Straßen. Und das muss ja nicht sein, oder? Der Freitag heute soll doch lieber ein Freutag bleiben.

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Das bringt der Tag

Verkehr I: Heute ist ein kurzer Abschnitt der Lübecker Straße stadteinwärts von 10 bis 13 Uhr für den Kfz-Verkehr gesperrt. Grund sind Baumfällarbeiten zwischen Hundisburger Straße und Haldensleber Straße. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Verkehr II: Zwischen Innenstadt und Stadion wird es heute noch mehr Stau geben. Grund sind die vielen Baustellen. Wer kann, sollte Bahn, Bus, Fahrrad oder die eigenen Füße für die Anreise nutzen.

Kultur: Im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 wird das Ballett „Borgia“ von Jörg Mannes am heutigen Freitag sowie am 24. Mai jeweils ab 19.30 Uhr gezeigt. Eine Einführung zur Aufführung beginnt an beiden Tagen um 19 Uhr im Café Rossini des Opernhauses.