ein Jahr ist es nun her, dass Menschen ihre Liebsten verloren, Hunderte verletzt und traumatisiert wurden, Magdeburg angegriffen wurde. Am 20. Dezember 2024 wurde der schreckliche und folgenschwere Anschlag auf den Weihnachtsmarkt verübt. Ein Jahr später hat die Stadt sich verändert: Es läuft der Prozess gegen den Attentäter, die Sicherheitsmaßnahmen für den Weihnachtsmarkt haben sich massiv erhöht und noch immer sind zahlreiche Betroffene in Behandlung, trauern noch. Auch unsere Arbeit hat sich verändert. Ein Jahr lang haben wir mit Opfern und Betroffenen gesprochen, mit Ersthelfern, mit Trauerbegleitern oder denjenigen, die auch in diesem Jahr wieder einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt betreiben. Es war ein Angriff auf uns alle, auf die Stadtgesellschaft und auf unseren Frieden. Die Stadt ist (zumindest nach meinem Empfinden) aber auch näher zusammengerückt.

Heute gehen alle meine Gedanken an diejenigen, die durch den Attentat ihre Liebsten verloren und die bis heute mit den Folgen kämpfen. Für diese Menschen zünde ich eine Kerze an. Vielleicht tun Sie das an diesem Wochenende auch.

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg am Wochenende zu bieten:

Gedenken: Das Gedenken an den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im Jahr 2024 ist für Magdeburg am 20.12. Thema. Der ökumenische Gottesdienst in der Johanniskirche richtet um 11 Uhr den Blick auf die Opfer des Anschlags und führt Menschen zu einem gemeinsamen Moment des Gedenkens zusammen. Vertreter der Kirchen gestalten Wortbeiträge und Gebete, die Raum für Trauer, Betroffenheit und stille Reflexion eröffnen. Am Abend um 17.30 beginnt an Gleicher Stelle die zentrale Gedenkakt für Betroffene. Für weitere Menschen wird die Veranstaltung auf Videoleinwänden ins Freie und in die Festung Mark übertragen.

Menschen-Lichter-Kette: Als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität sowie zum Schutz des Gedenkorts rufen die Kirchen und Religionen in Magdeburg zu einer Menschen-Lichter-Kette am 20. Dezember 2025 um 19 Uhr rund um den an diesem Tag geschlossenen Weihnachtsmarkt auf. Um 18 Uhr beginnt die Ausgabe der Kerzen an fünf Standorten: Ecke Jakobstraße/Julius-Bremer-Straße Ratswaageplatz an der Halbkugel-Statue zwischen dem SWM-Gebäude („Blauer Bock“) und Galeria Karstadt vor der Ernst-Reuter-Allee 12 (Fläche neben den Arkaden) und Altes Rathaus in der Jakobstraße gegenüber der Johanniskirche.

