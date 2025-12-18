ich bin ja bekennende Saunagängerin. Nicht nur wegen der wohligen Wärme, sondern auch wegen des Wechselspiels zwischen Hitze und Kälte. Die eiskalte Dusche gehört für mich genauso dazu wie der Aufguss.

Zum Jahresende bekommt mein Ritual aber noch einmal eine andere Würze. Mein bester Freund und ich haben eine Wette laufen: Wer traut sich, nach der 90-Grad-Sauna in die Ostsee zu springen? Ich sehe mich da schon weit vorn, weil er die frostige Abkühlung nach dem Saunabad eher scheut. Allerdings hat er auch schon mal im Herbst in der Ostsee gebadet.

Warum bin ich diese Wette bloß eingegangen? Die Ostsee ist schließlich kein Whirlpool. Ich sehe uns schon bildlich vor mir: Wir, zwei Helden der Selbstüberschätzung, treten dampfend aus der Sauna, laufen barfuß über den Strand, der Wind peitscht uns ins Gesicht, bis wir in die eiskalten Fluten steigen.

Wer gewinnen wird? Keine Ahnung. Aber ich bin bereit für diesen Wahnsinn zwischen Gluthitze und Gänsehaut. Ich werde die Tage bis zum Jahresende nutzen, mich auf mein Winterduell vorzubereiten. Damit ich den Sprung auch wirklich wagen kann. Natürlich mit Bedacht, ich bin ja keine Eisbaderin. Wenn meine Füße unter Wasser sind, fühle ich mich schon wie eine Gewinnerin.

Ich wünsche Ihnen einen entspannten Donnerstag, vielleicht ja in der Sauna.

Herzliche Grüße

Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Weihnachtskonzert: Kathy Kelly gibt heute ab 19.30 Uhr ein Konzert in der Pauluskirche, Goethestraße 28. Die langjährige Produzentin und Frontfrau der Kelly Family präsentiert ihr Weihnachtskonzert im Rahmen einer deutschlandweiten Reihe.

Nacht der Talente: In der Buttergasse am Alten Markt 13 in Magdeburg steht heute die Talent Nacht auf dem Programm. Auf der Bühne ist alles möglich: Singen, Performen, Stand-up oder spontane Einfälle – das Format richtet sich an alle, die ihr Talent zeigen oder einfach Teil eines lebendigen Publikums sein möchten. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtssingen: Das Weihnachtssingen des Magdeburger Domchores findet heute 19 Uhr sowie morgen ab 17 und 19 Uhr statt. Unter der Leitung von Christian Otto gestalten Kinder, Jugendliche und Erwachsene des Chores gemeinsam mit den Magdeburger Dombläsern ein festliches Programm im Dom. Es sind nur noch Stehplatzkarten an der Abendkasse erhältlich.