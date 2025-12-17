und, haben Sie Ihren Weihnachtsbaum sicher? In exakt einer Woche ist schon Heiligabend. Wie immer legt die Adventszeit zum Ende einen rasanten Sprint hin. Es gilt, die letzten Geschenke zu organisieren.

Bei der Wahl des Baumes gibt es ja drei Fraktionen: selbst schlagen, selbst kaufen oder künstlich. Wenn Sie jetzt bei „künstlich“ die Nase rümpfen – ich habe mich schon eines Besseren belehren lassen. Es gibt inzwischen wirklich echt aussehende Exemplare, für die man aber tiefer in die Tasche greifen muss.

Wir gehören zur „Selbst-gekauft-Fraktion“. Echt ist echt – das gilt bei uns (noch). Aber egal, für welchen nadeligen Gesellen Sie sich entscheiden. Vergessen Sie nicht den wichtigen Check, bevor es mit der Stuben-Tanne ernst wird.

Die entscheidenden Fragen: Ist der Baumständer stabil genug? Im Familienkreis sind schon einige über Nacht umgefallen ... Aber vor allem: Funktioniert die Lichterkette noch? Außer einem verbrannten Weihnachtsbraten gibt es kaum Schlimmeres, als wenn die Lichterkette im entscheidenden Moment versagt.

Also das besser noch mal überprüfen. Wir wollen doch Heiligabend keinen Stress haben, oder?

Das wünscht Ihnen jedenfalls IhreJana Heute

Was der Tag bringt

Konzert: Frank Schöbel prägt seit mehr als sechs Jahrzehnten die Musiklandschaft und gehört zu den bekanntesten Namen im DDR-Schlager. Ein Konzert im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 setzt heute um 16 Uhr einen weiteren Glanzpunkt in mehr als sechs Jahrzehnten auf der Bühne.Songs: „Wie klingt Weihnachten 2025“ heißt es heute um 19.30 Uhr mit Felix Räuber in der Magdeburger Johanniskirche an der Johannisbergstraße 1. Mit Projekten wie „Wie klingt Heimat?“ sucht der Künstler nach aufschlussreichen Wegen, Klang und Identität mit kultureller Vielfalt zu verknüpfen.Lesespaß: Zum weihnachtlichen Büchertauschnachmittag vor dem Bücherschrank in der Thiemstraße 7 lädt heute von 16 bis 18 Uhr das Literaturhaus ein. „Bringt gern ein oder zwei Bücher mit, die Ihr weiterempfehlen oder weitergeben möchtet, und entdeckt im Gegenzug neue Geschichten für die kalte Jahreszeit“, heißt es in der Einladung. Dazu gibt es Tee, Punsch und Gebäck und Gelegenheit zum Austausch. Im Literaturhaus wird gebastelt, zudem werden in der Bücherbutze Weihnachtsmärchen vorgetragen. Also etwas für die ganze Familie. Weihnachtsmärkte: Diese laden zum Beispiel in der City ein: Weihnachtsmarkt Alter Markt von 11 bis 21 Uhr, Winterzauber am Hundertwasserhaus von 12 bis 21 Uhr, Nachbars Winterwald Am Blauen Bock von 12 bis 20 Uhr, Schweizer Milchkuranstalt von 14 bis 22 Uhr.