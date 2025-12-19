mit dem immer näher rückenden Weihnachtsfest liest, hört und sieht man immer mehr etwas über Bräuche zum Fest. Jeder hat da in seiner Familie sicher auch bestimmte Traditionen und feste Bräuche. Jetzt kam mir allerdings etwas zu Ohren, von dem ich bisher noch nichts gehört hatte. Es gibt angeblich einen „Brauch“, in den geschmückten Weihnachtsbaum eine Gurke zu hängen.

Jetzt keine Salzgurke aus dem Glas oder so, sondern eine Gurke als Glasschmuck. Das soll angeblich Glück für das neue Jahr bringen und demjenigen, der sie als Erster im Baumschmuck entdeckt, ein Extrageschenk bescheren. In den USA ist das durchaus beliebt und dort angeblich als „deutscher Brauch“ bekannt. Okay. Ich habe ja schon einige Weihnachtsfeste hinter mir, davon gehört beziehungsweise es selbst gesehen hatte ich bislang nichts.

Aber wer kennt schon alle Bräuche ...

Ihnen wünsche ich einen schönen Tag mit vielen neuen Erkenntnissen

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Konzert: Heute veranstaltet das Stübchen in der Festung Mark im Hohepfortewall ab 20 Uhr ein Live-Konzert der Band "The New Spicy Tomatoes". Die Veranstaltung richtet sich an Besucher ab 18 Jahren. Musikalisch verspricht der Abend eine breite Spannweite: neu interpretierte Songs von Jimi Hendrix, Blues von Keb’ Mo’, etwas Jazz, romantische Titel und rockige Eigenkompositionen.

Konzert II: Mit einem stimmungsvollen Konzert lädt das Internationale Zentrum Harmonia heute um 19.30 Uhr zu einem festlichen Weihnachtsabend in die Stadtbibliothek am Breiten Weg 109 ein.

Konzert III: Im Foyer des Alten Theaters steht ein Konzertabend im Kalender, der sich auf Stimme, Gitarre und bekannte Songs konzentriert. Als "Goosebumps" gestalten Diana Hildebrandt und Frank Kroll ein Programm, das auf reduzierte Arrangements und unmittelbare Nähe zum Publikum setzt. Beginn ist um 19 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz, Tessenowstraße 11.

Zirkus: Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt auf den Messeplatz "Max Wille" am Kleinen Stadtmarsch zurück: Seit zehn Jahren gibt Circus Paul Busch in der Stadt von Dezember bis in den Januar ein Gastspiel. Vom 19. Dezember bis zum 6. Januar gastiert er in Magdeburg. Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen sowie am 20. Dezember um 15 Uhr, am Heiligabend nur um 14 Uhr. Am 23. Dezember gibt es keine Vorstellung.

Hip Hop: Kkuba102, bekannt als Mitglied der Hip-Hop-Crew 102 Boyz, gastiert am 19. Dezember auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Hinter dem Künstlernamen steht Musiker und Rapper Filip Pikula, der seit Jahren Teil der prägendsten deutschen Trap-Formationen ist. Erwartet werden intensiver Rap, wuchtige Beats und eine Live-Atmosphäre, die an die kompromisslosen Auftritte der Crew anknüpft. Einlass ist um 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr.

Theater: Die Magdeburger Theaterkiste präsentiert heute im Kulturzentrum „Guck mal!“ das Improvisationstheater Krimaginär. Bei diesem Format gestaltet das Publikum den Kriminalfall aktiv mit: Es bestimmt, wer Opfer und Täter sein könnten, ob es sich um Mord, Diebstahl oder ein ganz anderes Verbrechen handelt und ob der Fall am Ende gelöst wird. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Gespielt wird von 19.30 bis 22 Uhr im Kulturzentrum „Guck mal!“ in der Babelsberger Straße 9.