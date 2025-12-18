schon lange haben sich meine Kinder ein Haustier gewünscht. Besonders die Große lag uns lange mit ihrem Wunsch nach einem flauschigen Wegbegleiter in den Ohren.

Der positive Einfluss von Haustieren auf Kinder ist ja bewiesen: Durch das Kümmern lernen sie, Verantwortung zu übernehmen. Streicheln oder Spielen mit einem Tier beruhigt – das senkt Stress und macht entspannter. Und: Kinder, die viel mit Tieren draußen sind, bewegen sich mehr.

Katzen sind nicht mein Fall. Für Kaninchen wiederum konnte der Papa sich nicht begeistern. Also machten die Kinder und ich uns auf, um uns einen kleinen Hund anzuschauen. „Wir gucken ihn uns nur an“, tönten wir noch vor der Abfahrt.

Nun ja, was soll ich sagen: Inzwischen ist unser kleiner „Fiete“ seit fast einem Jahr Teil unserer Familie und bereitet nicht nur den Kindern viel Freude. Besonders, wenn er Quatsch anstellt. Dann halten sich die Kleinen vor Lachen glücklich den Bauch – und wir wissen: Es war die richtige Entscheidung.

Ich bin Vivian Hömke und habe zwei Kinder - vier und acht Jahre alt.

Hier kommen zwei zauberhafte Weihnachtsverlosungen für Kinder

In dieser Woche wird es im Familiennewsletter richtig gemütlich – und ein bisschen magisch. Wir verlosen gleich zwei Weihnachtsgeschichten, die Kinderherzen höher schlagen lassen.

Mit dabei ist ein fröhliches Hörbuch vom kleinen Drachen Kokosnuss, gelesen und gesungen von seiner bekannten Stimme Philipp Schepmann – perfekt für lange Adventsnachmittage. Dort suchen Kokosnuss und seine Freunde den perfekten Weihnachtsbaum und das richtige Geschenk – und merken dabei, dass es an Weihnachten vor allem auf Zusammenhalt ankommt.

Außerdem gibt es ein liebevoll gestaltetes Bilderbuch, in dem Dinosaurier Weihnachten feiern: mit Plätzchenduft, Schneemännern und einem kleinen Winterabenteuer.

Das Hörbuch enthält die Geschichten »Weihnachten auf der Dracheninsel« und »Weihnachtsfest in der Drachenhöhle« sowie zwei Weihnachtslieder zum Mitsingen. (Foto: Penguin Random House Verlagsgruppe)

Wir verlosen zwei Hörbücher "Goldene Weihnachten mit dem kleinen Drachen Kokosnuss" und zwei Bücher "Dinosaurier feiern Weihnachten". Möchtest du gewinnen? Dann schick uns bis zum 23. Dezember eine E-Mail mit demjeweiligen Betreff "Kokosnuss" oder "Dino". Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Dinosaurier feiern Weihnachten, von Dominik Hochwald, Jörg Ihle und Vesselin Kashev, ab 3 Jahre, ISBN: 978-3-649-65079-9 (Foto: Coppenrath)

Zwei Gewinne, die sich wunderbar zum Vorlesen, Zuhören und gemeinsamen Einstimmen auf das Fest eignen. Viel Glück!

Habt einen schönen dritten Advent, tolle Weihnachten, und wir sagen auch gleich noch guten Rutsch. Denn unseren nächsten Familiennewsletter gibt es erst wieder am 8. Januar 2026.

Grüße aus der Eltern-Ecke

