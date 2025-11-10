ich bin ja ein friedliebender Mensch. Eigentlich. Aber kaum sitze ich im Auto, mutiere ich zu einer Mischung aus Richterin und Rachegöttin. Ich gestikuliere wild, motze und hupe. Und das fängt schon vor der Haustür an, weil ich mich jeden Morgen aufs Neue über diese rot-weißen Baken aufrege, die ich nur noch schwer ertragen kann.

Meine Freunde, die mich mögen und trotzdem zu mir ins Auto steigen, haben längst die Mission „Sabine runterfahren“ gestartet. Sie empfehlen Spaziergänge, Yoga oder Meditation. Damit ich lerne, ruhiger zu werden und durchzuatmen. Spazierengehen ist okay. Die anderen Sachen habe ich schon ausprobiert. Beim Yoga habe ich mich über die komische Atmung der anderen aufgeregt. Und bei der Meditation habe ich mich gefragt, ob der Typ, den ich neulich angehupt habe, weil er mich geschnitten hat, hier nicht besser aufgehoben wäre als ich.

Ich dachte ja immer, mit dem Alter werde ich ruhiger. Doch dieses Alter habe ich offenbar noch lange nicht erreicht. Aber vielleicht werde ich irgendwann die Frau, die lächelt, wenn sie geschnitten wird. Aber bis dahin: Wenn Sie mich auf der Straße sehen – blinken Sie bitte. Für den Weltfrieden. Und für meine innere Ruhe.

Was der Montag bringt

Verkehrseinschränkungen: Weil heute der Prozess gegen den Amokfahrer vom Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt beginnt, kann es in Ostelbien zu Verkehrseinschränkungen kommen. Es gibt aber keine festen Sperrungen.

Gedenken: Im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 beginnt heute um 13 Uhr das zentrale Pogromgedenken. Die Veranstaltung erinnert an die Ereignisse der Reichspogromnacht von 1938, die sich in diesem Jahr zum 87. Mal jähren.

Comedy: Felix Lobrecht steht wieder auf der Bühne und präsentiert mit "Sell out" sein viertes Live-Programm. In der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 zeigt der Berliner Comedian heute ab 20 Uhr, warum er zu den prägenden Stimmen seiner Generation gehört.