eigentlich sollte heute hier eine Kolumne meines Kollegen Martin Rieß stehen. Ich konnte ihn aber überzeugen, mir den Vortritt zu lassen (Danke, Martin). Von mir kommt heute ein Geheimtipp vor allem für die Fans des 1. FC Magdeburg. Die Größten der Welt testen heute gegen den VfL Osnabrück in Schöningen (Niedersachsen).

Das Testspiel beginnt bereits um 14 Uhr. Für die meisten Fans besteht unter anderem deswegen keine Möglichkeit vor Ort dabei zu sein. Jetzt kommt ein Geheimtipp: auf dem Nachrichten-Portal volksstimme.de und in der neuen Volksstimme-App wird das Testspiel des FCM live übertragen.

Ein Team der Mediengruppe Magdeburg wird mit Kameras vor Ort in Schöningen dabei sein und das gesamte Spiel streamen. Auf unserem Portal und in der App kann sich jeder diesen Stream kostenlos anschauen.

Also weitersagen und live dabei sein, wenn der 1. FC Magdeburg heute gegen den Drittligisten Osnabrück testet. Viel Spaß beim Zuschauen.

Ihr Gert Glowinski

Was der Tag bringt

Bühne: Diesen Donnerstag tritt die Lesebühne mit „Die Höflichen Schwimmer“ im Carl-Miller-Bad an der Carl-Miller-Straße auf. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, der Auftritt um 19 Uhr. Die Veranstaltung findet bei schlechtem Wetter in der Lesebühne des Literaturhauses statt.

Vortrag: Reinhard Nickel, Magdeburger Lehrer im Ruhestand, greift Harald Leschs Bestseller „Die Menschheit schafft sich ab“ und weitere aktuelle Berichte und Darstellungen über die sich drastisch verändernden Umwelt- und Lebensbedingungen auf der Erde auf. Viele Arten sterben aus - und auch der Lebensraum des Menschen ist zunehmend in Gefahr. Einen Vortrag hält Reinhard Nickel am 5. September in der Magdeburger Stadtbibliothek. Beginn der Veranstaltung im Breiten Weg 109 ist um 17 Uhr.