im Magdeburg Zoo sind sie derzeit die großen Stars: die Jungen von Tigerdame Stormie, die in inzwischen mit etwas Glück auf dem Freigehege beobachtet werden können. Nun habe ich die kleinen Großkatzen bisher noch nicht besucht und daher mit ihnen bislang nur medial zu tun. Trotzdem scheint mich dieses Thema doch zu bewegen. Denn jüngst hat es ein in Magdeburg gehaltener Tiger in meine Träume geschafft.

Nicht unbedingt eines der kleinen Tigerkätzchen, die da derzeit zu sehen sind. Sondern vielmehr schon ein Tigerjugendlicher. Völlig unartgerecht lebte dieses Tier in meinem Wohnzimmer und war manchmal recht grimmig. Wie das eben mit Heranwachsenden zuweilen so ist.

Auf jeden Fall bestand meine Hauptsorge immer darin, dass ich genügend Gehacktes aus einem vor vielen Jahren bereits geschlossenen Spar-Markt in Neu-Olvenstedt besorge, um den Grimm des gestreiften Gesellen in meinem Wohnzimmer zu besänftigen. Dinge gibt’s, die passieren nur im Traum.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Martin Rieß

Was der Tag bringt

Führung: Einmal im Monat bietet das Stasi-Archiv eine Führung an. Unter dem Titel „Auf den Spuren einer Geheimpolizei“ wird dieses Mal am 5. August von 17 bis 18.30 Uhr eine Führung über das Gelände in der Georg-Kaiser-Straße 7 angeboten. Treffpunkt ist vor dem Dienstgebäude des Stasi-Unterlagen-Archivs.

Ausstellung: In der Galerie Himmelreich, Breiter Weg 213b, wird eine Ausstellung mit Arbeiten von Gabriele Schulz und Detlev Schwarz gezeigt. Unter dem Titel „Arkadien in Mecklenburg“ werden Malerei und Grafik beider Künstler gemeinsam gezeigt. Bis 8. August ist Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.

Kino: Das Cinemaxx Kino am Willy-Brandt-Platz in Magdeburg zeigt regelmäßig Sneak Previews, bei denen ausgewählte Filmproduktionen vor ihrem offiziellen Kinostart zu sehen sind. Der genaue Filmtitel wird dabei im Vorfeld nicht bekannt gegeben und bleibt bis zum Beginn der Vorstellung geheim. Die nächste Vorstellung ist für Dienstag, den 5. August vorgesehen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eintrittskarten sind zum vergünstigten Sneak-Preis erhältlich.