durchaus mit Bewunderung habe ich in den vergangenen Wochen und Monaten all die unentwegten und hartgesottenen Magdeburger auf ihre Rädern beobachtet. Bei Wind und Wetter, Schnee, Eis und Kälte haben sich etliche nicht davon abhalten lassen, sich auf ihren Drahtesel zu schwingen und damit zur Arbeit oder anderen Zielen zu fahren.

Ich gebe es zu, ich bin da nicht so hartgesotten. Doch allmählich wird das Wetter ja immer besser und der Blick fällt nun doch öfter aufs leicht eingestaubte Fahrrad. Es ist wohl nun an der Zeit, es aus dem Winterschlaf zu erwecken und dem Frühjahrsputz und Frühjahrscheck zu unterziehen.

Und ich werde wohl nicht der einzige sein, der sich allmählich auf den Saisonstart vorbereitet. Der Fahrradclub ADFC in Magdeburg lädt auch bereits zum Saisonstart 2026 ein. Am 29. März soll es ins Jerichower Land gehen, mit Einkehr in Hohenwarthe.

Was der Tag bringt

Verkehr: Auch heute werden die Magdeburger Verkehrsbetriebe durch die Gewerkschaft Verdi bestreikt. Es wird zu massiven Einschränkungen im Straßenbahn- und Busverkehr kommen. Die MVB versuchen wie schon am Donnerstag einen Notverkehr einzurichten.

Märchenabend: Kinder ab sieben Jahren können heute Abend (19 bis 21 Uhr) beim Märchenabend unter dem Motto „Und wenn sie nicht gestorben sind…“ in der Zentralbibliothek, Breiter Weg 109, ihr Wissen über die bekannten Geschichten testen und Neues erfahren. Die Aktionen finden in der Familienbibliothek im 1. Obergeschoss statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter Telefon 540 48 57 oder per E-Mail an: familienbibliothek@stadtbibliothek.magdeburg.de