jetzt ist es mir schon wieder passiert. Dabei hatte ich mir fest vorgenommen, nicht mehr abzunehmen, wenn auf meinem privaten Handy eine unbekannte Nummer auftaucht. Ich bin schon einmal auf einen betrügerischen Anruf hereingefallen und hatte wochenlang Ärger. „Private Nummer – unterdrückt“ stand diesmal auf dem Smartphone, als ich abnahm. Das „Privat“ hat mich überrumpelt.

Was passierte? Nichts! Die andere Seite hat einfach aufgelegt. Wer weiß, wer da wieder Nummern ausspionieren oder testen wollte. Ich ärgere mich trotzdem über mich und versuche, das nächste Mal standhaft zu bleiben. Habe keine Lust auf Betrugsmaschen irgendeiner Art. Ich finde das schon perfide genug, was sich dreiste Betrüger immer wieder einfallen lassen, um arglose Menschen reinzulegen.

Und dass sie leider immer wieder damit durchkommen, tut mir leid für die Opfer. Letztens die Rentnerin, die im Glauben auf echte Unterstützung Gold im Wert von 135.000 Euro hergegeben hat. Selbst wenn die erbeuteten Summen nicht so hoch sind wie in diesem Fall: Ist das mühsam Ersparte erst mal weg, ist das wirklich hart. Daran ändert die späte Einsicht, dass man zu leichtfertig war, leider auch nichts.

Es hilft wohl nur: Man sollte auch aus dem Schaden anderer lernen. Deshalb ist es wichtig, immer wieder vor solchen hinterhältigen Betrügereien zu warnen und dafür im eigenen Familien- und Bekanntenkreis zu sensibilisieren. Denn böse Fallen lauern leider an vielen Ecken.

In diesem Sinne: Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf.

Herzliche Grüße für heute

Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Vernissage: Diagnose: Kunst II, Acrylmalerei von Björn Wiedemann, gibt es in der Flurgalerie Eisenbart, Doctor-Eisenbart-Ring 2, zu erleben. Beginn der Vernissage ist um 18 Uhr.Wochenmärkte: Zum Stöbern, Schlendern und Kaufen laden auch heute Wochenmärkte in der Stadt ein: Alter Markt, Wochenmarkt, 9-16 Uhr. Marktplatz Kosmos-Promenade, Wochenmarkt, 9-15 Uhr. Neustädter Platz, Wochenmarkt, 9-15 Uhr.Stadtrundgang: Eine Reise durch die Geschichte der Ottostadt gibt es beim Stadtrundgang um 11 Uhr. Treff ist an der Tourist-Information, Breiter Weg 22.Sperrung: In der Rogätzer Straße wird ab heute bis zum Freitag die nördliche Fahrspur wegen Kranarbeiten gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Theodor-Kozlowski-Straße und Hafenstraße.