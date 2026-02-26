Diese Kneipe macht nicht wieder auf / Halle oder Magdeburg - wer hat weniger Geld?

der Zusammenhalt unter den Magdeburgern darf heute gern besonders unter Beweis gestellt werden – wenn auch aus einer gewissen Not heraus. Da die Magdeburger Verkehrsbetriebe bestreikt werden, fahren bis Sonnabend so gut wie keine Straßenbahnen oder Busse.

Wer aufs Auto umsteigen kann, wird’s einigermaßen verschmerzen können. Alle anderen aber stehen vor einer schwierigen Aufgabe, wenn‘s ums dringende Einkaufen, den lang erwarteten Arzttermin, den verpflichtenden Schulbesuch oder andere wichtige Termine geht, die zu Fuß nicht zu erledigen sind.

Genau hier ist dann das gute Herz der Magdeburger gefragt, das in vielen Elbestädtern schlägt. Mir ist deshalb nicht bange, dass sich heute und in den nächsten Tagen Fahrgemeinschaften ebenso bilden wie Hilfsangebote an Nachbarn und Bekannte ausgesprochen werden, sie zu wichtigen Terminen zu fahren, soweit das möglich ist. Sie sind doch auch unter den Helfern, stimmt’s?

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Verkehr I: Die MVB werden von heute bis Sonnabend bestreikt. Busse und Bahnen fahren nicht.

Verkehr II: Ein kurzer Abschnitt der Straße Alt Salbke ist stadteinwärts bis voraussichtlich 28. Februar gesperrt. Grund ist eine Havarie an den Gleisen der MVB zwischen Klosterhof und Faulmannstrße. Der Kfz-Verkehr in Richtung Stadtzentrum wird weiträumig über Beyendorf-Sohlen umgeleitet.

Verkehr III: Im Diesdorfer Graseweg wird wieder gebaut. Die Einschränkungen hatlen sich aber bisher in Grenzen, wer kann, sollte umfahren oder etwas mehr Zeit einplanen.