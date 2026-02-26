ja, ja, Kinder werden größer und mein Sohn auch irgendwie cooler. Es ist jedenfalls wichtiger, wie man vor Freunden dasteht. Sind Simons Kumpels zu Besuch, mache ich alles möglich: Snackteller, abends wird das Lieblingsessen gekocht, ich räume Spielzeug irgendwo hin und suche mit, wenn etwas weg ist. Ein bisschen wie ein Dienstleister kommt man sich vor.

Fragt ein Kind, ob es etwas bestimmtes zu Essen gibt oder ein bestimmtes Spielzeug von oben geholt werden kann, sagt Simon lässig: „Das macht alles meine Mama.“ Genau. Ich fülle auch leere Trinkgläser auf, wenn sie mir wortlos hingehalten werden.

Neulich war ein Freund da und Simon wollte Wasser zum Abendbrot. Ich stelle das Glas hin, er wollte aber Wasser ohne Kohlensäure. Als ich mich zum Schrank drehe und neu eingieße, verdreht er doch tatsächlich die Augen und sagt kopfschüttelnd zum Kumpel: „Ach, diese Eltern!“ Das war so witzig, dass ich losprustete. Ach, diese Kinder.

Ich bin Lisa Garn, Redakteurin bei der Mitteldeutschen Zeitung, und habe einen Sohn - sechs Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter findest du:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Diese Woche verlosen wir Tickets für „Aladin – das Musical“.

Diese spannenden Themen der Woche haben wir für dich zusammengestellt

Bildung I: Die meisten Kinder mit Förderbedarf besuchen in Sachsen-Anhalt keine Regelschule. Dabei ist die Inklusion ein erklärtes Ziel. Was ist das Problem? Unsere Kollegin Lisa Garn findet den Trend zur Förderschule fatal (Kommentar)

Bildung II: Unser Bildungsminister Jan Riedel gibt Lehrern Leitplanken für politische Äußerungen im Unterricht

Demografie: In Ostdeutschland schrumpft die Anzahl der Kinder – und die Sorge um Fachkräfte in Kitas wächst. Jetzt warnen SPD-Politiker vor einem Kitasterben

Immer weniger Kinder in den Kitas. SPD-Politiker fordern mehr Unterstützung zum Erhalt der Kita-Struktur. (Symbolbild: Andreas Gebert/dpa)

Finanzen I: Kommt das Kindergeld bald automatisch? Wir haben euch die wichtigsten Fragen beantwortet

Finanzen II: Wenn den Eltern das Bürgergeld sanktioniert wird, spüren das häufig auch die Kinder. Die Grünen halten das für gefährlich - und haben einen Vorschlag

Ernährung I: Von wegen „Weniger süß“: die Zuckerlüge und welche Kinder-Produkte beim aktuellen „Öko-Test“ durchfallen

Ernährung II: Wenn es um Säuglingsnahrung geht, zählt jede Info – und zwar schnell und gut sichtbar. Doch genau daran hapert es laut der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt bei einem aktuellen Rückruf von Säuglingsanfangsnahrung

Coole Idee: Wie Jugendliche mit Künstlicher Intelligenz den Sportunterricht fairer machen wollen

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Der Zweijährige Milan hört, wie sein Papa Fußball im TV guckt und fragt:

„Musik?“ Milan (2)

Sein Bruder Jakob weiß es besser und antwortet:

„Nein, das sind nur die Fans, die jaulen.“ Jakob (5)

Beim Blick ins Land haben wir diese guten Nachrichten für dich gefunden

In Halle hat sich gezeigt, dass sich Engagement lohnt: 2.000 Menschen haben gegen die Schließung von Kinder- und Jugendeinrichtungen demonstriert - und siehe da, der OB präsentiert eine Lösung

Oberbürgermeister Alexander Vogt spricht auf der Demo auf dem Marktplatz. (Foto: Steffen Schellhorn)

Auch in Halle haben Schülerinnen und Schüler um die besten Argumente gerungen. Wer den Regionalentscheid Halle-Dessau bei „Jugend debattiert“ gewonnen hat

Und nochmal in Halle: Ein Fitnessstudio für Kinder? Wie eine Hallenserin sowohl Kinder als auch Eltern zur Bewegung antreiben will

In Halle läuft's: Die Stadtverwaltung plant große Investitionen in mehrere Schulen. Insgesamt 21 Standorte sollen profitieren

Im Jerichower Land ist das Handyverbot bereits eingeführt - während die Politiker noch diskutieren

In Dähre in der Altmark hat eine Sekundarschule den Lehrermangel überwunden

In Stendal hat sich Ministerin Petra Grimm-Benne den Fragen von Erziehern zur Qualität der Kinderbetreuung gestellt

In Halberstadt im Harz hat ein Vater für acht Kitas Spielzeug-Werkbänke besorgt - als Spende

Kinder der Halberstädter Kita „Marie-Hauptmann-Stiftung“ probieren die Spielzeug-Werkbänke gleich mal aus. (Foto: Sabine Scholz)

In Flechtingen in der Börde zeigen Elternproteste Wirkung: Ursprünglich sollten Eltern bis zu 140 Prozent mehr für Kita und Hort zahlen - jetzt nicht mehr

Spaß und Kultur mit den Kids: Diese Tipps haben wir für dich

Auf einen Blick: Der erste Ostermarkt lockt Familien nach Gardelegen in der Altmark, in Dessau startet die Eis-Saison mit einer gratis Kugel und „Super“-Koch-Influencer Dr. Emkus kommt nach Aken im Landkreis Anhalt Bitterfeld - Hier sind deine Tipps übersichtlich von Nord nach Süd!

Influencer Dr. Emkus kommt zur „Bleib hier“-Messe nach Aken in Anhalt-Bitterfeld. (Screenshot: Dr. Emkus auf TikTok )

Und so wird das Wetter: Juhu, endlich strahlende Frühlingstage: Sonne pur und Temperaturen bis zu 20 Grad

Wie wäre es mit einem Frühlingsausflug? Im Schlosspark Ostrau im Saalekreis gibt's ein gelbes Winterlinge-Blütenmeer und Film-Abenteuer für die ganze Familie

Oder ihr setzt euch in die Sonne und lest mit den Kindern das erste Kinderbuch von Ferdinand von Schirach

Karls Erdbeerhof ist immer eine Option - möglicherweise bald als Monopoly-Spiel auf dem Markt

Außerdem: Letzte Chance die Lichterwelten im Zoo Halle zu sehen. Am Sonntag ist Schluss

Wer hat Lust auf Aladin? Wir verlosen 2×2 Tickets

Ein Teppich, der fliegt. Eine Lampe, die Wünsche erfüllt. Und ein Dschinn, der für ordentlich Wirbel sorgt: „Aladin – das Musical“ bringt die Welt aus 1001 Nacht ins Steintor-Varieté nach Halle. Wer Lust auf einen gemeinsamen Ausflug mit Kindern hat, kann hier Tickets gewinnen!

Seit Beginn des Jahres ist die spannende Inszenierung des Theater Liberi in ganz Deutschland auf Tour – nicht zuletzt in Bitterfeld-Wolfen, Wernigerode und nun auch endlich in Halle: Samstag, den 7. März 2026, und am Sonntag, den 8. März 2026 findet das Spektakel im Steintor-Varieté statt – jeweils 15 bis 17 Uhr.

Der wundersame Dschinni (Markus Hareter) und Aladin (Dominik Tiefgraber) begeben sich auf ein abenteuerliche Musical-Reise. (Bildrechte: Theater Liberi/Fotograf: Nilz Böhme)

Möchtest du gewinnen? Dann schick uns bis zum 4. März eine E-Mail mit dem Betreff „Aladin“. Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Wir wünschen viel Glück! Habt ein sonniges Wochenende, dein Team der Eltern-Ecke

Hat dir unser Newsletter gefallen? Dann sag es gern weiter. Hier geht's zur Anmeldung: Newsletter „Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt“ abonnieren