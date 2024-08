Diese Magdeburger fahren zum Love Parade-Nachfolger / Abschleppen per App jetzt möglich

Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Als Kind habe ich das aber nicht verstanden – ich wollte doch am liebsten gleich Geburtstag oder Ferien haben, meine Freundinnen sehen oder in den Urlaub fahren. Heute kann ich das besser verstehen. Daher buche ich immer frühzeitig meine Urlaube, plane Wochenenden bei Freundinnen oder der Familie daheim. So kann ich immer auf die schönen Ereignisse hinarbeiten. Anfang des Jahres habe ich daher auf viele kleinere und größere Ereignisse geschaut und hingefiebert. Mittlerweile sind die meisten davon schon wieder vorbei.

Aktuell freue ich mich auf den Sommerurlaub mit meiner besten Freundin. Wir schauen schon seit Wochen, was wir vor Ort unternehmen wollen. Aber mich begleitet auch eine leichte Furcht. Wenn diese Woche im September vorbei ist, wartet erstmal kein solcher Höhepunkt mehr auf mich. Das darf natürlich nicht davon abhalten, den Moment zu genießen. Schöne Dinge gehen schließlich immer schnell vorbei.

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg am Freitag zu bieten:

DJ: In der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 42 steht diesen Freitag „Schwarzes Gold“ auf dem Programm. Besucher können dazu ihre Lieblingsschallplatten mitbringen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Offene Bühne: In Nachbars Garten ist freitags offene Bühne angesagt. Nachbars Garten befindet sich zwischen dem Blauen Bock und dem Galeria-Kaufhaus - ehemals Karstadt. Diesen Freitag, 16. August, gibt es von 16 bis 18 Uhr ein Konzert mit Under Bridges. MZ Lakuza legt dann von 18 bis 21 Uhr Musik auf.

Hinweis zum Verkehr: Bahnreisende von und nach Schönebeck müssen in den nächsten Tagen mit Behinderungen rechnen. Anlass sind Weichenerneuerungen rund um Schönebeck. Deshalb kommt es von Sonntagabend, 18. August, 21 Uhr, bis zum 19. September, 5 Uhr, zu Änderungen im Zugverkehr zwischen Magdeburg-Hauptbahnhof und Schönebeck-Bad Salzelmen. Betroffen sind die Züge der Regionalbahnlinie RB 41 Magdeburg – Güsten – Aschersleben und der Regionalexpresslinie RE 10 Magdeburg – Sangerhausen – Erfurt. Im Einzelnen kommt es zu folgenden Einschränkungen: Vom 18. bis 30. August fallen die Fahrten der RB 41 zwischen Magdeburg -Hauptbahnhof und Schönebeck-Bad Salzelmen aus. Fahrgäste können auf diesem Streckenabschnitt auf die Züge der S1 und des RE 20 ausweichen. Die Züge der RE 10 verkehren in dieser Zeit planmäßig. Mehr Informationen: www.abellio.de/verkehr-aktuell. Telefon 0800 223 55 46.