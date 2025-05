mehr als zwei Wochen ist Ostern nun her – und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber: Die Schokolade ist immer noch da. Überall. In Schubladen, auf Tellern, im Kühlschrank, im Büro und vermutlich auch in meinen Jackentaschen. Ich scheine ein Erbe angetreten zu haben – ein Kakaonachlass ungeahnten Ausmaßes.

Und jedes Mal, wenn ich denke: Jetzt ist aber wirklich Schluss mit der Nascherei, springt mir wieder so ein schokoglänzender Hase ins Blickfeld. Oder schlimmer: Ein Marzipanei mit Nougatkern. Die Sorte, bei der alle guten Vorsätze sofort im Zuckersirup untergehen. Ich habe versucht, die Reste strategisch loszuwerden. Kollegen? Haben selbst zu viel. Familie? Schweigt bei dem Wort „Schoko“. Freunde? Lachen nur müde und halten mir ihre eigenen Reste unter die Nase. Also esse ich mich tapfer durch. Stück für Stück, Tag für Tag.

Es ist eine süße, aber einsame Aufgabe. Ein Schokoladensolo ohne Ende. Vielleicht gründe ich eine Selbsthilfegruppe: „Anonyme Osterrestvernascher“. Motto: Wir treffen uns, sobald der Zuckerpegel sinkt. Falls das jemals passiert.

Süße Grüße und einen guten Wochenstart,

Romy Bergmann

Das bringt der Montag:

Tanz: Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen. Dieses Mal ist Termin am 5. Mai im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1. Dieses Mal ist eine Liveband mit von der Partie. Seit 2012 sind die Savoy Satellites vor allem in Berlin und Deutschland unterwegs. Die Savoy Satellites haben und sorgen für gute Laune. Sie spielen energetische Rhythmen für Lindy Hop-Liebhaber mit Musik im Stil von Billie Holiday, Nat King Cole oder Ella Fitzgerald – ein wenig Namedropping darf sein. Ab 19.30 Uhr gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Auch um 19.30 Uhr beginnt der Taster für alle, die schon etwas länger tanzen. „Ab 20.15/30 Uhr gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Musik: Im Kulturhistorischen Museum Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 findet am 5. Mai 2025 von 19 bis 20.30 Uhr ein Konzert unter dem Titel „Beethoven im Museum“ statt. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten.

Geschichte: Im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg in der Georg-Kaiser-Straße 7 wird die Ausstellung "Menschen Recht Freiheit Protest. Der Aufstand vom 17. Juni 1953 in Sachsen-Anhalt" gezeigt. Beginn der Ausstellung ist am 5. Mai, sie läuft bis zum 22. August. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags jeweils von 8 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.