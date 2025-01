heute ist Zeugnistag, das erste Halbjahr geschafft. Vor allem nach der Aufregung gestern an zwei Magdeburger Schulen wegen böswilliger Drohungen ist es gut, dass die Kinder jetzt etwas Abstand bekommen. Die Ferien kommen goldrichtig.

Zu gern erinnere ich mich an meine Schulzeit, hauptsächlich an die großen Ferien im Sommer und die Winterferien. In meiner Erinnerung gab es da jeden Winter Schnee und Eis zur Genüge. Wir sind gerodelt, was die Schlitten hergaben, haben unseren Miniberg vor der Haustür mit einer kleinen Schanze versehen, um „Skispringen“ zu veranstalten, und sind auf dem Baggerloch Schlittschuh gelaufen.

Leider sind die Winter diesbezüglich heute eher lau als lustig. Die Kinder freuen sich über jede kleine Schneeflocke, die einen halben Tag liegenbleibt. Liebe Ferienkinder, ich drücke Euch die Daumen, dass Frau Holle es noch gut mit Euch meint. Und wenn nicht: Viele Einrichtungen in der Stadt bieten ein tolles Ferienprogramm an. Langeweile muss also nicht sein. Das Motto lautet vielmehr: rein ins Ferienvergnügen!

In diesem Sinne einen schönen Tag wünscht Ihnen Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Opferhilfe: Die Stadt hat für die Verteilung der auf dem städtischen Sonderkonto eingegangenen Spenden für die Betroffenen des Anschlages vom 20. Dezember 2024 eine Beratungsstelle eingerichtet. Nach vorheriger Terminvereinbarung steht das Familieninformationsbüro in der Krügerbrücke 2 zur Verfügung, informiert das Rathaus. Alle bislang bekannten Betroffenen des Anschlags erhalten dieser Tage ein Schreiben mit dem Antragsformular. Der Sonderstab ist für Betroffene zudem per E-Mail unter buerosonderstab@stadt.magdeburg.de erreichbar.

Eislaufbahn: Schlittschuhlaufen geht in Magdeburg auch ohne Frost - zum Glück, denn in der Festung Mark gibt es eine 500 Quadratmeter große Eisbahn. Eingeladen sind Kufenfans bis zum 9. Februar dienstags bis sonntags. Heute zum Beispiel von 14 bis 18 Uhr.

Dom bei Nacht: Immer ein Erlebnis ist der Besuch des Magdeburger Doms. An diesem Freitag gibt es nicht nur eine Führung um 14 Uhr, sondern auch den Dom bei Nacht zu erleben. Die Taschenlampenführung beginnt um 22 Uhr.

Clubs: Zahlreiche Clubs bieten zum Start ins Wochenende Unterhaltung an. So steht heute In der Buttergasse am Alten Markt 13 ab 20 Uhr die „Mrs/Mr. Wahl Fashion Dance“ mit After-Show-Party an. „Thank God it's Friday“ heißt DJ Trace ab 23 Uhr das Wochenende musikalisch im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a willkommen. Im „Flowerpower“ legen DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 ab 19 Uhr.