Tanzen – das ist für mich so etwas wie ein kleines Lebenselixier mit Taktgefühl. Ob im schummrigen Nachtclub oder bei der Familienfeier – wenn Musik läuft, hält mich nichts mehr auf meinem Stuhl. So auch kürzlich wieder: 80. Geburtstag meiner Oma, der DJ legt „Kling Klang“ auf – und ich? Ich sprintete los wie bei einem Staffellauf. Das Ziel: Mein Papa. Der kann nämlich richtig gut tanzen.

Ich selbst durfte in der Schule gleich dreimal das Tanzbein professionell schwingen – also, im Rahmen des eines nachmittäglichen Kurses. Cha-Cha-Cha, Walzer und natürlich der Discofox, der in Deutschland ja fast als Grundnahrungsmittel gilt – alles kein Problem. Vorausgesetzt, ich habe jemanden, der führen kann. Und da kommt mein Papa ins Spiel: ein Vertreter der Generation „Ich habe das noch richtig gelernt“. Mein Partner hingegen: Nun ja, sagen wir, er tanzt lieber aus der Reihe und das auf meinen Füßen.

Seit Jahren nehmen wir uns fest vor, gemeinsam einen Tanzkurs zu besuchen. So mit Anmeldung, festem Termin, schweißtreibendem Hüftschwung. Bisher ist es beim Vorsatz geblieben. Und so schnappe ich mir weiter Papa oder eine tanzfreudige Freundin, um mich zu echten Klassikern über das Parkett wirbeln zu lassen.

Es wünscht Ihnen einen guten Start ins Bergfest der Woche,

Alina Bach

Das erwartet Sie heute:

Konzert: Die Leipziger Indie-Rock-Band Julia Montez rund um Singer/Songwriter S.C. Roth spielt am heutigen Mittwoch, 23. Juli, ab 19 Uhr im Café Treibgut im Magdeburger Wissenschaftshafen (Werner-Heisenberg-Straße 45). Das Publikum erwartet ein atmosphärisches Konzerterlebnis zwischen Elektro-Folk, Indie-Pop und Rock.

Party: Zum Musikbingo wird heute im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 geladen. Die Musik dazu legt ab 20.30 Uhr DJ Bugs auf.

Film: „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ läuft aktuell in den Magdeburger Kinos. Der Actionfilm erzählt von einer Welt, in der Dinosaurier und Menschen nach dem Fall von Isla Nublar zusammenleben – bis eine geheime Mission auf einer abgelegenen Insel zur gefährlichen Konfrontation mit urzeitlichen Giganten führt. Der Film läuft im Cinemaxx am Hauptbahnhof in 2D um 14.20 Uhr, 16.20 Uhr und 19.20 Uhr und im Cinestar am Pfahlberg um 14.30 Uhr, 17.10 Uhr und 20 Uhr.