nach fünf Jahren bin ich offiziell angekommen in Magdeburg. Ausschlaggebend dafür war ein Ereignis am vergangenen Wochenende. Als mich am Freitagabend der Hunger packte und ich keine Lust zum Kochen hatte, zog es mich wie so oft in dieser Situation zum Döner-Imbiss meines Vertrauens. Im Kopf legte ich mir schon meine Bestellung parat, was nicht lange dauerte, da ich eh immer das Gleiche nehme.

Angekommen in der Filiale, ich wollte gerade den Mund öffnen, kam mir der Mitarbeiter hinter der Theke zuvor. „Na, Halloumi-Döner wie immer?“, begrüßte er mich. Ich fiel wie aus allen Wolken. Dass die Angestellten eines Lokals sich an mich und meine Bestellung erinnern, war mir noch nie passiert.

Kann ich also jetzt von mir selbst behaupten, Stammgast eines Geschäfts zu sein und mit einer Gelassenheit, wie ich sie sonst nur von den coolsten Typen aus Filmen kenne, „das Übliche“ zu bestellen? Bislang habe ich es noch nicht ausprobiert, die Peinlichkeit möchte ich mir im Zweifelsfall ersparen. Für mein Ego war es auf jeden Fall ein Booster - und für meine Verbundenheit mit Magdeburg auch.

Ein baldiges Wochenende wünscht

Johanna Flint

Das bringt der Donnerstag

Führung: Ein letztes Mal lädt Herbert Karl von Beesten zu „Check den Hassel“, einer besonderen Kiez-Tour rund um den Hasselbachplatz, ein. Die Teilnehmer erwarten überraschende Einblicke, kreative Aktionen und inspirierende Ideen. Auch wer schon bei früheren Touren dabei war oder eingefleischter Magdeburger ist, kann Neues entdecken.

Die Führung startet um 19 Uhr an der Ecke Hasselbachplatz/Liebigstraße vor dem Schuhgeschäft und dauert etwa 90 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht nötig.

Party: In Luises Garten vor der Festung Mark wird ab 17 Uhr gefeiert. Das Musik-Kollektiv Kata Haifisch übernimmt die Party-Reihe Metamorphosis. Bis 22 Uhr legen im gemütlichen Außenbereich die DJs Case Chamber b2b Gewagt & Maßgeschneidert, Adrija und Butz² auf. Der Eintritt ist auf Spendenbasis.

Film: Im Magdeburger Studiokino am Moritzplatz 1a wird aktuell der Film „Der Salzpfad“ gezeigt. Bei Moth (gespielt von Jason Isaacs) wird die Krankheit Parkinson diagnostiziert. Kurz darauf verlieren er und seine Frau Raynor (Gillian Anderson) ihr Zuhause. Sie beschließen, den 1.000 Kilometer langen South West Coast Path zu erwandern. Der Film wird um 17.30 Uhr und um 20 Uhr gezeigt.