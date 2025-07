Sommerpause im Fußball – was im ersten Moment erholsam klingen mag, ist für viele Fans jedoch wie eine kleine Sinnkrise. Ein leerer Spielplan und ein schweigendes Stadion sorgen dafür, dass die gesamte Wochenend-Routine auf den Kopf gestellt wird.

Natürlich haben wir Fußballfans zuletzt durch die Europameisterschaft der Frauen gute Unterhaltung bekommen. Doch nach dem traurigen Halbfinal-Aus gegen Spanien klafft nun erneut eine Lücke.

Glücklicherweise hat das Warten bald ein Ende: In der kommenden Woche beginnt für den 1. FC Magdeburg die neue Saison. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, können sich Fans auf das finale Testspiel freuen: Am heutigen Samstag gastiert um 15.30 Uhr der VfL Wolfsburg in der Avnet-Arena. Der Test wird weitere Erkenntnisse darüber liefern, ob FCM-Neu-Trainer Markus Fiedler an den Erfolg der letzten Saison anknüpfen kann.

Wer den Testkick nicht live im Stadion verfolgen kann, hat die Möglichkeit, dies im Livestream zu tun. Die Volksstimme überträgt das Spiel kostenlos auf Volksstimme.de.

Was der Tag heute bringt:

Führung: Die Gruson-Gewächshäuser in der Schönebecker Straße 129b bieten diesen Sonnabend, 26.7., ab 15 Uhr eine Führung an: Unter fachkundiger Begleitung eines Mitarbeiters geht es auf Entdeckungstour durch alle Schaugewächshäuser. Dabei erhalten die Teilnehmenden spannende Einblicke in die exotische Pflanzen- und Tierwelt. Während der Führung erfahren die Besucher auch wissenswertes über die Geschichte der Gewächshäuser und aktuelle Besonderheiten der Anlage. Die Teilnahme kostet 4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro. Da die Plätze begrenzt sind, wird eine Reservierung empfohlen – telefonisch unter der Rufnummer 0391/404 29 10 (täglich außer montags, 10 bis 17.30 Uhr).

Konzert: Diesen Sonnabend, 26.7., lädt um 18 Uhr der Magdeburger Domchor zur Domchor-Vesper in den Magdeburger Dom ein. Die musikalische Andacht findet vor dem Lettner statt – einem besonders stimmungsvollen Ort, an dem Licht, Architektur und die nahe Paradiesorgel ein eindrucksvolles Zusammenspiel bieten. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Walter, Thomas Tallis, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach sowie ein Taizé-Gesang und der Hymnus „In einer fernen Zeit“. Die Veranstaltung gehört zur Reihe der Dom-Vespern und lädt zum bewussten Hören und zu einem gemeinsamen Erleben ein.

Poesie: Auch in diesem Sommer lädt der Förderverein der Schriftsteller alle Poesiebegeisterten auf den Erhard-Hübener-Platz vor dem Hundertwasserhaus in Magdeburg zum Public Poetry Scream (PPS) ein. Bis zum 30. August wird dort jeden Sonnabend zwischen 14 und 15 Uhr eine offene Bühne geboten – für klassische Gedichte, moderne Slam-Texte, Lieblingsverse oder eigene Werke, gern auch mehrsprachig. Das Besondere: Die Teilnahme ist spontan möglich, eine Anmeldung vor Ort reicht. Die Sonderveranstaltung am Sonntag widmet sich dem Werk von Rainer Maria Rilke. Ob mit Zitaten, eigenen Interpretationen oder inspirierten Neuschöpfungen – an diesem Tag sind kreative Auseinandersetzungen mit Rilkes Lyrik besonders willkommen.