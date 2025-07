das nennt man wohl Pech: Da verreist man für eine Woche in den Sommerurlaub, trifft alle möglichen eigenen Vorkehrungen, damit die Pflanzen die Abwesenheit des Gießkannenschwenkers auch einigermaßen gut überstehen - und dann hilft auch das leider nichts. Als ich nach einer Woche wieder zurück bin, sieht die einst grüne Oase erbärmlich aus. Gerade mal die Hälfte der Blumen und Gemüsepflanzen hat überlebt.

Das war schon ärgerlich genug. Noch ärgerlicher war aber, dass es quasi ab dem Tag, an dem ich wieder zum Gießen bereit stand, beinahe täglich Regenschauer gab. Ausgerechnet. Hätte Petrus das nicht etwas besser planen können? Eine Hitzewelle zu schicken, wenn ich grad nicht da bin, und dann die Himmelsschleusen öffnen, wenn ich die Gießkanne schon wieder in der Hand habe, ist echt gemein.

Das ist ja fast wie beim Wäsche aufhängen. Da hab ich manchml auch das Gefühl, dass die Regenwolken nur darauf warten, dass die Kleidung zum Trocknen draußen hängt, um dann ordentlich drauf zu regnen.

Ihnen wünsche ich einen trockenen Tag heute.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Konzert: In der Datsche findet heute ein Konzert statt, das alle Fans von ungewöhnlichem Punkrock und ehrlichen Texten begeistern dürfte: „Acht Eimer Hühnerherzen“ sind zu Gast – eine Berliner Band, die seit ihrer Gründung 2018 für frischen Wind in der deutschen Punk-Szene sorgt. Trotz klassischer Besetzung mit Gitarre, Bass und Schlagzeug setzen die drei Musiker auf eine halbakustische Instrumentierung. "Acht Eimer Hühnerherzen" spielen diesen Freitag, 25. Juli, um 20 Uhr in der Datsche auf dem Gelände der Karl-Schmidt-Straße 42. Der Eintritt ist frei.

Konzert II: Ein Konzert im Biergarten der Brauerei Bodenstein ist für heute geplant: Zu hören ist die Band „Smooth & Groove“, die gekonnt Rockklassiker in eigenständigen elektroakustischen Arrangements interpretiert. Beginn ist ab 17 Uhr in der Brauerei Bodenstein in der Sieverstorstraße 50. Der Eintritt ist frei.

Konzert III: Heute treten Gary O’Connor & Friends im Machwerk am Breiten Weg 114a auf. Beginn ist um 20 Uhr. Der aus Irland stammende Musiker Gary O’Connor bringt gemeinsam mit Ralf Funke und Ronny Zysko beliebte Klassiker des Irish Folk auf die Bühne. Das Trio sorgt mit traditionellen Liedern und viel Spielfreude für echte irische Stimmung.

Sommerabend: Im „Daniel’s“ am Wissenschaftshafen finden zwei Sommerabende mit Manuel Richter statt: Einer diesen Freitag und einer am 5. September. Manuel Richter, geboren 1980 in Burg, ist ein vielseitiger Singer-Songwriter, Multiinstrumentalist und seit mehr als zwei Jahrzehnten als Live-Musiker unterwegs. Beginn ist um 19 Uhr in der Werner-Heisenberg-Straße 1.