„Aber es ist doch dasselbe Konzert“ – diesen Satz habe ich inzwischen so oft gehört, dass ich ernsthaft überlege, ihn auf ein T-Shirt zu drucken. Warum? Ganz einfach: Ich bin Coldplay-Fan. Nein, falsch – ich bin Coldplay-über-die-Maßen-verrückt. Die Jungs aus Großbritannien touren seit fast drei Jahren mit ihrer „Music of the Spheres“-Show um den Globus, und wo sie sind, bin ich meistens schon im Fanblock am Mitsingen.

2022 war ich zweimal in Berlin, 2024 zweimal in Düsseldorf, zweimal in München – und dieses Jahr? Dieses Jahr fliege ich nach London. Ja, London! Endlich kann ich einen Punkt von meiner Bucket List streichen: Meine Lieblingsband im Wembley-Stadion erleben. Und zwar nicht einmal, nicht zweimal, sondern gleich viermal.

Ja, ich weiß: Das bedeutet, ich habe dann insgesamt zehnmal „dasselbe“ Konzert gesehen. Aber Hand aufs Herz: Es ist nie dasselbe. Mal bin ich mit anderen Menschen dort, mal hat die Crowd eine ganz eigene Energie, mal stolpert Chris Martin charmant über eine Textzeile, mal klemmt die Konfetti-Kanone. Jede Show ist wie eine Wundertüte – und meine Güte, Lieblingsmusik kann man doch gar nicht zu oft hören. Oder kennen Sie jemanden, der sagt: „Ach, mein Lieblingsessen hatte ich schon – brauche ich nicht nochmal“? Eben.

Haben Sie ein schönes Wochenende,

Ihre Alina Bach

Das ist an diesem Wochenende in Magdeburg los:

Messe: Die Contaku, Magdeburgs Convention für Anime, Manga, Cosplay und japanische Popkultur, findet am 16. und 17. August im Amo, Erich-Weinert-Straße 27, statt. Geöffnet ist am Sonnabend von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Fans können sich auf ein buntes Programm mit Ständen, Shows und Wettbewerben freuen.

Sport: Unter dem Motto „Buckets for Magdeburg“ laden die SBB Baskets am Sonntag, 17. August, von 10 bis 13 Uhr auf den Alten Markt ein. Geboten werden Basketball-Aktionen für Groß und Klein, eine Hüpfburg, Gewinnspiele, eine Dunk-Show und ein Promiturnier – der Eintritt ist frei. Die Mannschaft aus Wolmirstedt startet ab der Saison 2025/2026 erstmals in der 2. Basketball Bundesliga.

Flohmarkt: Die Festung Mark lädt am Sonntag, 17. August, von 12 bis 16 Uhr zum großen Familien-Frohmarkt in ihre historischen Gewölbe ein. Unter dem Motto „Feilschen, stöbern, Schnäppchen schlagen“ bieten private Verkäufer alles von Spielzeug über Kleidung bis hin zu antikem Geschirr an. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 2 Euro, Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt.