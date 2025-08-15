Blutsverwandtschaft kann was Feines sein. Ich kenne viele, die gerne Zeit mt ihrer Familie verbringen. Mindestens genauso viele Menschen kenne ich, die besonderen Wert auf ihre Wahlfamilie legen. Also auf die Menschen, mit denen sie zwar keine DNA teilen, jedoch viele Erinnerungen, schöne Momente und Gemeinsamkeiten. Heute ist der „Beste-Freunde-Tag“, also ein guter Anlass, der besten Freundin oder dem besten Freund mal zu sagen, wie gerne man sie hat und wie wichtig sie sind.

Zwar sage ich das meinen engsten Freundinnen regelmäßig, welchen Wert sie für mich im Leben haben, aber mehr geht immer. Denn wenn ich eine Sache weiß, dann dass man nicht blutsverwandt sein muss, um durch schöne und schwere Zeiten zu gehen und sich immer - egal was ist - den Rücken zu stärken. Genau das machen nämlich meine beste Freundin und ich seit genau 18 Jahren. Kennengelernt, als wir noch mit Barbies spielten, sind wir heute Teil der Familie füreinander. Ich hoffe, sie würde sie nie brauchen, aber ich würde ihr eine Niere spenden.

Also heute wäre doch ein passender Tag, sich bei den engsten Freunden zu melden und nette Worte zu hinterlassen.

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg heute zu bieten:

Party: Das "Spritz Night Lady's special" mit DJ beginnt heute um 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Wichtig für die Planung: Hier können Sie das Wetter für Magdeburg einsehen.

Musik: Der Magdeburger Gitarrist Bodo Lüdemann ist mit seinem „One Man Act“ auf der Bühne im Sudenburger Biergarten. Ab 19.30 Uhr gibt es Oldies, Pop und Rock an der Braunlager Straße/Ecke Walmbergsweg. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Gut zu wissen: Der Sommer ist zurück und mit den aktuellen Hitzetagen steigt auch die Belastung für die Arbeit im Freien. Die Stadtverwaltung hat deshalb festgelegt, dass die Abfallentsorgung früher als üblich durchgeführt wird. Dies erfolge aus Gründen des Arbeitsschutzes, hieß es dazu aus dem Rathaus. Die Leerung der Abfallbehälter beginnt bereits ab 6 Uhr. Die Regelung gilt bis zum 31. August, teilte die Stadt dazu weiter mit.