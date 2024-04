heiliges Dilemma! Ich bin morgen zur Konfirmation meines Neffen eingeladen. Mal abgesehen davon, dass ich noch kein Geschenk besorgt habe und hoffe, dass Scheine im Umschlag reichen sollten, stellt sich mir eine viel wichtigere Frage: Was soll ich anziehen?

Beim Öffnen meines Kleiderschranks sind mir keine geistreichen Ideen gekommen. Zumal ich ja irgendwie den Spagat hinbekommen muss, einigermaßen angemessen in Kirche und Restaurant angezogen zu sein. Eine Nachfrage bei der Mutter meines Neffen, also meiner Schwester, brachte auch wenig Erleuchtung. „Es gibt keinen Dresscode. Zieh an, worin du dich wohlfühlst!“ Ob sie mich wirklich in Jogginghose sehen möchte?

Und wenn ich zu offenherzig oder aufgehübscht in die Kirche marschiere, dürfte manch ein Gast vom Glauben abfallen. Dann werde ich wohl zur Allzweckwaffe greifen: Ein Hosenanzug dürfte sowohl in die Kirche als auch in den Gourmettempel passen.

Wie geht es Ihnen bei der Qual der Wahl Ihrer Outfits? Ich freue mich über Anregungen und wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Herzlichst, Ihre Sabine Lindenau

Was das Wochenende bringt

Stauwarnung: Am ganzen Wochenende ist im Stadtgebiet mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Heute sind zwei Autokorsos durch die Stadt sowie eine Kundgebung auf dem Domplatz in den Nachmittagsstunden angemeldet. Morgen trifft der 1. FC Magdeburg auf den Hamburger SV. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Tickets gibt es nicht mehr. Wer aber Richtung Ostelbien unterwegs ist, sollte Geduld mitbringen.

Konzert: Bell Book & Candle machen auf ihrer Club-Tour "BB&C exclusive" Station in Magdeburg. Sie spielen heute ab 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle, dem Magdeburger Hundertwasserhaus, im Breiten Weg 8a.

Messe: Heute und morgen verwandeln sich die Magdeburger Messehallen in der Tessenowstraße 9 wieder in ein Paradies für Tierfreunde. Die Messe Tierwelten findet statt. Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr.

Volksmusik: Das Traumpaar der Volksmusik Marianne und Michael geht 2024 auf Abschiedstournee. Station ist morgen ab 16 Uhr das Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.