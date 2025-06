mein tierischer Nachbar ist wieder zurück. Während er sich erst in den Bäumen ringsum bemerkbar gemacht hatte, ist er nun auch wieder in seiner „Einliegerwohnung“ im Nachbarhaus des öfteren zu sehen: Mein Nachbar, der Herr Specht. Im vergangenen Jahr hatte er sich an der Fassade am Giebel des Nachbarhauses zu schaffen gemacht und munter drauf los gehämmert. So, dass es trotz herrlichstem Sonnenschein zu „schneien“ begann. In kleinen Flöcken rieselte Styropor vom Himmel, bis das „Wohnungsbauprogramm“ abgeschlossen war.

Nun ist er wieder da, sucht weithin hörbar in den Bäumen ringsum klopfend nach Nahrung und schaut nach getaner Arbeitdann im Nachbarhaus wieder vorbei. Dass sich Spechte derart verhalten, ist laut Naturschutzbund gar nicht so selten. Betroffene Gebäude stehen meist in der Nähe größerer, älterer Bäume, heißt es.

Den betroffenen Hauseigentümern wird es sicher nicht ganz so gut gefallen, dass sie Löcher in der Fassaden-Dämmung haben, durch die auch Feuchtigkeit einzieht. Die finden das wohl eher ziemlich „behämmert“. Meinen Nachbar, den Herrn Specht, hat es bislang nicht gestört.

Was der Tag bringt:

Konzert: Im Rahmen der Magdeburger Domfestspiele treffen am heutigen 11. Juni Akkordeon und Saxofon um 19.30 Uhr im Dom zu Magdeburg auf gotische Architektur. Vincent Peirani und Émile Parisien geben ein Konzert unter dem Titel „Jazz meets Gotik – Abrazo“.

Lesebühne: Was passiert um „Drei Uhr nachts“? So lautet die Aufgabe, die das Publikum der Magdeburger Lesebühne „Die höflichen...“ für ihren Auftritt am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 gestellt hat. Die Magdeburger Wortkünstler leuchten diesmal die Stunden zwischen Tag und Nacht aus. Das besondere Format als Mischung aus Stand-up, Poesie, Prosa, Gesang und Comedy bietet Raum für literarische Vielfalt und Überraschungen.

Konzert2: Im Rahmen des Anita-Lasker-Wallfisch-Stipendiums laden das Konservatorium Georg Philipp Telemann und dessen Förderverein herzlich zur Präsentation der diesjährigen Arbeitsergebnisse ein. Das Konzert findet heute um 19 Uhr im Konzertsaal des Konservatoriums im Breiten Weg 110 statt. Im Mittelpunkt des Abends stehen wiederentdeckte Kompositionen von Pavel Haas, Erwin Schulhof, Leo Smit und Ignace Strasfogel. Ergänzt wird das Programm durch Lieder von Ilse Weber.

Fest: Ein buntes Fest steht für heute auf dem Programm der Festung Mark im Hohepfortewall: Internationale Studenten der Otto-von-Guericke Universität und der Hochschule Magdeburg-Stendal haben sich zusammengeschlossen, um unserer Stadt an der Elbe ihre Kultur, ihre Sprache und ihre Heimatländer näher zu bringen. Besucher sind herzlich eingeladen, beim Fest der Kulturen an diesem kulturellen Austausch teilzunehmen. Geboten wird eine bunte Vielfalt aus 25 Länderpavillons, einem umfangreichen Bühnenprogramm, aus faszinierenden Tänzen und weiteren Live-Acts sowie Essen aus vielen Kulturen.