kreischende Kinder und klebrige Sonnencreme auf der Haut: Wenn die Temperatur über 25 Grad klettert, geht es auch für mich ins Freibad oder an den See. Vor Ort herrscht ein buntes Treiben, keine Frage. Oftmals ist es voll mit Besuchern, die Warteschlange an der Rutsche wird immer länger und im Wasser ist aufgrund der zahlreichen spielenden Kinder kaum noch Platz zum Schwimmen.

Was vor allem nervt, ist die Suche nach einem Platz auf der Wiese: Ein bisschen Sonne, ein bisschen Schatten, am besten unter einem Baum und immer die Hoffnung, dass das letzte grüne Stück um mich herum auch grün bleibt. Abstand zu anderen Badegästen war mir schon vor Corona wichtig. Klar, manchmal ist es so überfüllt, dass es nicht anders geht, als sich auf die Pelle zu rücken. Egal ob am See oder im Freibad: Wenn es eng wird am Wasser, dann ist das Feingefühl besonders gefragt.

In der Regel ist es üblich, sich nicht direkt neben andere Badegäste zu legen, sondern einen gewissen Abstand zu halten. Einen Meter Abstand zum Handtuch des Nachbarn sollte man mindestens einhalten. Und nicht vergessen: Bevor man sein Handtuch ausschüttelt, sollte man auf die Windrichtung achten, damit die Sache nicht ins Auge des Nachbarn geht.

Beste Grüße

Michaela Schröder

Tipps für den Dienstag

Konzert: „Éclaire“ ist heute zu Gast im Magdeburger Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Beginn ist um 19 Uhr. Die Künstlergage wird aus den Spenden der Besucher finanziert.

Tango: Auf der Terrasse des Gesellschaftshauses in der Schönebecker Straße 129 wird heute noch einmal Tango Argentino getanzt. Um 18 Uhr beginnt der letzte Termin der diesjährigen Tango-Reihe. Für diesen Abend ist Livemusik mit dem argentinischen Duo „Asato Pais“ angekündigt. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter wird drinnen getanzt.

Konzert: Mit dem Format „Söhne Mannheims Piano“ zeigen die Söhne Mannheims eine musikalisch reduzierte und zugleich intensive Variante ihres bekannten Sounds. Heute sind sie mit einem Auftritt ab 21 Uhr auf dem Magdeburger Domplatz zu erleben.