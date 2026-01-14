manchmal fühlt es sich an, als würde die Welt jeden Tag ein bisschen mehr aus den Fugen geraten. Nachrichten lesen gleicht inzwischen einer Mutprobe. Kaum hat man sich von einer Schlagzeile erholt, wartet schon die nächste: Hass, Gewalt, Hetze – wie in einer Endlosschleife, die das Vertrauen in die Menschlichkeit zermürbt. Es ist kalt geworden auf diesem Planeten – nicht nur meteorologisch.

Und dann passiert so etwas wie gestern in Magdeburg. Da werden Menschen geehrt, die man nicht „Magdeburger des Jahres“ nennen müsste – man könnte sie auch „Hoffnungsträger“ nennen.

Menschen aus dieser Stadt, aus der Nachbarschaft, aus dem ganz normalen Leben. Menschen, die nicht laut sind, nicht pathetisch, nicht mächtig. Aber wirksam.

Und plötzlich wird es ein bisschen wärmer.

Denn diese Auszeichnung ist kein Schulterklopfen für große Worte, sondern ein Dankeschön für Taten. Für das Kümmern, das Dableiben, das Nicht-Wegschauen. Für Menschen, die Brücken bauen, während andere Mauern hochziehen. Die helfen, ohne zu fragen, ob es sich lohnt.

In einer Welt, die sich oft anfühlt wie ein Dauerstreit auf offener Bühne, erinnern sie uns daran, dass wir nicht machtlos sind. Dass jeder von uns, jeden Tag, die Wahl hat: Kälte oder Wärme. Gleichgültigkeit oder Engagement. Hass oder Menschlichkeit.

Vielen Dank dafür!

Herzliche Grüße

Karolin Aertel

Das hat Magdeburg heute zu bieten

Vortrag über Einsamkeit und Gemeinschaft: Die Landesseniorenvertretung Sachsen-Anhalt lädt zu einem Vortrag zum Thema „Einsamkeit verstehen – Gemeinschaft gestalten“ ein. Die Veranstaltung findet von 10 bis 12 Uhr in den Räumen der Landesseniorenvertretung am Fuchsberg 8 in Magdeburg statt. Referentin ist Daniela Hanke, die ihre Initiative „Mitten im Leben – aktiv gegen Einsamkeit“ vorstellt.

Arne Semsrott liest aus „Machtübernahme“: Der Politik-Aktivist und Autor Arne Semsrott liest von 19 bis 21 Uhr im HOT Alte Bude (Karl-Schmidt-Straße 12) aus seinem aktuellen Buch „Machtübernahme – Was passiert, wenn Rechtsextremisten regieren. Eine Anleitung zum Widerstand“. Semsrott beschreibt darin die Gefahren einer autoritären Machtübernahme und zeigt konkrete Handlungsmöglichkeiten auf, wie Demokratie und Rechtsstaat verteidigt werden können.

„Die höflichen…“ zu Gast in der Stadtbibliothek: Die Magdeburger Lesebühne „Die höflichen…“ ist von 19.30 bis 21 Uhr in der Stadtbibliothek (Breiter Weg 109) zu erleben. Mit selbstgeschriebenen Texten laden die Autoren zu einem Abend zwischen Humor, Poesie und Nachdenklichkeit ein. Mit dabei sind Lars Johansen, Sandy Gärtner, Leonard Schubert, Robert Gryczke und Jessica Denecke, die ihre Texte live präsentieren.

Vortrag zur Quedlinburger Holzbaukunst: Im Forum Gestaltung (Brandenburger Straße 9-10) findet von 17 bis 19 Uhr ein Vortrag zur regionalen Fachwerkbaukunst statt. Referent ist Torsten Schmelz, der sich seit Jahrzehnten mit der Baugeschichte seiner Heimatstadt beschäftigt. Unter dem Titel „Quedlinburger Holzbaukunst im Kontext der Region – vom Hochständerbau bis zum Zangenfachwerk“ nimmt Schmelz die Zuhörer mit auf eine fachlich-historische Reise durch Aufbau, Statik und Ornamentik traditioneller Fachwerkbauten.