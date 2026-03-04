wegen Apfelsaft musste ich am vergangenen Wochenende lange anstehen. Drei Stunden meiner Zeit hat er mich und etliche andere vor und hinter mir in der Schlange letztlich gekostet. Allerdings nicht, wie Sie jetzt vielleicht denken, im Supermarkt oder so. Nein, auf der Straße. Ich war auf dem Rückweg ins geliebte Magdeburg und fand mich auf der Autobahn in einem endlos scheinenden Stau wieder. Lkw, Busse, Transporter, Autos - eine Blechlawine stand auf der Autobahn und kroch in Zeitlupe bis zur nächsten Abfahrt und von dort in weitem Bogen über kleine Dörfer mit engen Gassen.

Den Grund für die Schleichfahrt übers Land erfuhr ich aus dem Radio. Auf der Autobahn hatte ein mit 24.000 Liter Apfelsaft beladener Lkw einen Unfall. Ein Teil der Ladung, so hieß es in den Nachrichten, hatte sich über die Fahrbahnen ergossen. Für die Bergung und die Reinigung musste die komplette Autobahn über Stunden gesperrt werden.

Mit Stunden Verspätung konnte ich sie dann endlich wieder sehen: die Türme unseres Doms. Wie immer, wenn man nach Hause kommt, ein wunderbarer Anblick.

Ihnen wünsche ich heute einen staufreien Tag, vielleicht bei einem Glas Apfelsaft.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt:

Sicherheit: Die Fahrradcodierung bietet der ADFC am heutigen Mittwoch von 15 bis 18 Uhr im Breiten Weg 11a an. Kosten: 15 Euro/ADFC-Mitglieder: 10 Euro. Eigentumsnachweis und Personalausweis sollten mitgebracht werden.

Ausstellung: Rund vier Millionen Menschen sind in Deutschland von seltenen Erkrankungen betroffen. Die Universitätsmedizin Magdeburg lädt zu diesem Thema zu der Kunstaktion „Selten allein“ ein. Die Ausstellung zeigt laut Unimedizin Selbstporträts von Menschen mit seltenen Erkrankungen und macht ihre Lebensrealitäten sichtbar. Bis zum 11. März ist die Schau Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, im Hörsaal Haus 7 auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44, zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Kunstpause: Die mittwochs stattfindende Mittagspausen-Führung (12.30 bis 13 Uhr) im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen versorgt die Besucher mit kulturellen Appetithäppchen. Ein Kunstwerk der Sammlung oder einer Ausstellung steht im Mittelpunkt der Führung und wird intensiv besprochen - das Richtige, für den kleinen Kunst-Hunger unter der Woche.

Dinosaurier: Urzeitlichen Ungetümen kann man noch bis Sonntag auf dem Jerichower Platz begegnen. Dort findet eine Dinosaurier-Ausstellung statt. Auf der Ausstellungsfläche kann man über 50 verschiedenen Dinos begegnen, die bis vor rund 250 Millionen Jahren auf der Welt gelebt haben. Heute ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet.