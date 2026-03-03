Sie kennen das doch sicher auch: In welcher Hosentasche war doch gleich der Autoschlüssel? Wo liegt verdammt noch mal die Brille ...? Die kleinen Missgeschicke des Alltags können nerven, obwohl sie sich meist schnell auflösen und sich alles wieder anfindet.

Richtig ärgerlich wird es, wenn man wichtige Dokumente verliert, die in falschen Händen für den rechtmäßigen Inhaber schweren Schaden anrichten können. So erging es jüngst Carlo Weimann. Der Magdeburger verlor seine Kreditkarte am 8. Februar im Bereich der Tankstelle am Florapark und bemerkte es nicht einmal. Der Schreck und zugleich die Erleichterung fuhren ihm erst in die Glieder, als er von der Polizei einen Anruf erhielt, dass die Karte von einem ehrlichem Finder im Revier abgegeben worden war.

Aber noch ist nicht alles Gute beisammen: Zum vollendeten Glück fehlt der Kontakt zum Finder, den ihm die Polizei aus Datenschutzgründen nicht mitteilen durfte. Ausnahmsweise wegen der guten Tat vermittelt hier die Volksstimme und will Finder und Empfänger zusammenbringen. Also, wem die Geschichte bekannt vorkommt – einfach in der Redaktion melden.

Alle anderen: Schön aufpassen auf den Krimskrams in der Tasche - leider sind nicht alle so ehrlich wie der Finder oder die Finderin von der Tankstelle.

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Das bringt der Tag

Verkehr: Von heute bis 6. März wird die Osterweddinger Chaussee kurzzeitig vollgesperrt. Im Abschnitt zwischen dem Magdeburger Ring und der Ortsgrenze von Osterweddingen werden Asphaltsanierungsarbeiten vorgenommen. Die Umleitung ist über Osterweddingen, Leipziger Chaussee, Salbker Chaussee und den Magdeburger Ring ausgeschildert.

Umzug:Die zweieinhalbjährige Nashornkuh Malia im Magdeburger Zoo zieht heute um. Auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms für Spitzmaulnashörner soll sie in Dvur Králóve in Tschechien für Nachwuchs sorgen. Heute geht der Transport auf Reisen.

Gespräch: Die Journalistin und Autorin Alina Schwermer spricht heute in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 ab 17 Uhr über „Gesellschaft in Bewegung - Sportförderung heute und morgen“. Der Eintritt ist frei.