Neue Pläne für den Alten Markt / Altes Buch ist ein wahrer Schatz

grau und kalt war gestern. Jetzt wird es endlich bunt und warm. Der Frühling klopft an die Tür. Und an der Elbe zeigt er sich besonders schön, sobald die Luft ein bisschen milder wird.

Ich allerdings verfüge über ein ganz eigenes Frühwarnsystem, das mir unmissverständlich zeigt, wann Magdeburg den Winter offiziell für beendet erklären kann: meine Nase. Kaum steigen die Temperaturen um ein paar Grad, wirbeln die ersten Pollen durch die Luft. Dabei mag ich den Frühling eigentlich sehr. Die Menschen sind besser gelaunt, in der Nachbarschaft wird angegrillt, und überall sitzen Leute draußen und trinken wieder kühle Getränke statt Glühwein.

Nur ich stehe daneben – mit roten Augen und tropfender Nase. Also wird es Zeit, die Pollen auszutricksen. Ich muss dringend in die Apotheke, mir ein Päckchen Antihistaminika holen, und schon wird das Leben im Frühling auch für mich wieder erträglicher. Denn sind wir doch ehrlich: Kribbeln im Bauch ist eben doch sehr viel schöner als Kribbeln in der Nase.

Ich hoffe, Sie sind nicht vom Heuschnupfen geplagt und starten frühlingshaft-motiviert in eine hoffentlich durchweg sonnige Woche.

Herzliche Grüße

Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Tierischer Vortrag: Unter dem Titel „Schweigen und Schein: Schneeleoparden-Schutz im Schatten der sozialen Medien“ hält Khalil Karimov, Wildbiologe, Tierarzt und Referent für internationalen Schneeleopardenschutz, heute einen Vortrag im Magdeburger Zoo. Beginn ist um 17 Uhr.

Ausstellung: In der Photoart-Ausstellung im Allee-Center werden aktuell Werke lokaler Fotografinnen und Fotografen gezeigt. Die Schau, die zu den Öffnungszeiten besucht werden kann, umfasst eine vielfältige Sammlung beeindruckender Landschaftsaufnahmen, ausdrucksstarker Porträts und einzigartiger Kunstfotografien.

Spaziergang: Der Frühling kommt so langsam an in Magdeburg. Genießen Sie die Sonnenstrahlen doch bei einem schönen Spaziergang an der Elbe.