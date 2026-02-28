am Sonntag ist Frühlingsanfang. Und anders als in den vergangenen Jahren fühlt es sich diesmal nicht wie eine bloße Kalendernotiz an. Die Sonne schien die letzten Tage, als wolle sie beweisen, dass sie es ernst meint. Der Winter war lang, dunkel, schneereich – doch inzwischen ist vom Grau kaum noch etwas übrig.

Der Boden ist aufgetaut, die Luft riecht anders, und die Vögel zwitschern mit einer Selbstverständlichkeit, als hätten sie den Wetterumschwung selbst organisiert. Und was liegt in meinem Briefkasten? Die ersten Gartenkataloge. Der Frühling kommt heute nicht nur meteorologisch oder astronomisch, sondern auf Hochglanzpapier: Tulpen in leuchtenden Farben, Tomaten so prall wie aus dem Bilderbuch, Kräuterbeete, die nach Italien duften.

Noch vor Kurzem hätte ich gezögert, schon an Aussaat zu denken. Doch nach ein paar Tagen Sonne fühlt sich selbst das völlig plausibel an. Also sitze ich am Küchentisch, blättere durch Paprika, Erdbeeren und Basilikum und merke, wie die Erinnerung an Eis und Dunkelheit verblasst. Ich bestelle Samen, als ließe sich Zuversicht eintüten.

Ein Klick, und schon ist der Sommer zumindest theoretisch auf dem Weg – geliefert zwischen Rechnungen und Prospekten. Vielleicht lacht der Winter noch, vielleicht auch nicht – aber ich habe schon mal Sonnenstrahlen im Briefkasten.

Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende.

Sonnige Grüße

Michaela Schröder

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Lesung: Am Tag der Komplimente, dem 1. März, werden von der Bühne des Literaturhauses nicht nur Komplimente verteilt, sondern sich auch ganz der Liebe gewidmet. Unterhaltsame Texte, die auf einem Schreibworkshop entstanden sind, kommen zu Gehör und hoffentlich auch in die Herzen der Zuschauer. Ab 14 Uhr steht am Sonntag, 1.3., im Literaturhaus, die Tür auf für alle diejenigen, die gerne Texte hören, die aber auch eigene Texte über die Liebe vorlesen möchten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Flohmarkt: In der Messe Magdeburg öffnet am Samstag, 28. Februar, wieder der beliebte Nachtflohmarkt. Von 15 bis 23 Uhr können Besucher nach Herzenslust stöbern, handeln und besondere Fundstücke entdecken. Der Eintritt beträgt 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Zugang.

Ausstellung: Die Dinosaurier-Ausstellung „Dinosaurier im Reich der Urzeit“ am Jerichower Platz macht die Giganten der Urzeit lebendig. Besucherkönnen über 50 verschiedene Arten entdecken, realistisch nachgebildet und wissenschaftlich fundiert. Im Ausgrabungscamp können Kinder und Erwachsene selbst Fossilien suchen und an interaktiven Stationen spannende Einblicke in die Forschung gewinnen. Die Schau ist Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 12 Euro, Kinder unter 14 Jahren zahlen 10 Euro.