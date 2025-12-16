Lärm und Müll: Ärger in diesem kleinem Park | Diese Schulhündin verteilt sogar Aufgaben im Unterricht

Magdeburg hat viele Exportschlager. Den Weihnachtsstern vermutet man meist nicht darunter. Und doch beginnt die Erfolgsgeschichte der roten Adventspflanze genau hier. Wer an der Paul-Ecke-Straße vorbeikommt, ahnt selten, dass hier eine der erfolgreichsten Weihnachtsgeschichten der Welt ihren Anfang nahm – nicht mit Lametta, sondern mit einer Pflanze.

Anfang des 20. Jahrhunderts tauschten die Eckes Elbnebel gegen kalifornische Sonne und gründeten nahe Los Angeles eine Ranch. Eigentlich wollten sie Obst anbauen. Doch dann verliebte sich Albert Ecke in eine rotblättrige Pflanze, die zufällig zur Weihnachtszeit blühte. Er verkaufte sie. Ein kleiner Schritt für einen Gärtner, ein riesiger für den globalen Weihnachtsschmuck.

Sohn Paul erkannte das Potenzial, taufte die Poinsettie kurzerhand „Christmas Star“ und vermarktete sie mit missionarischem Eifer. Das Ergebnis: Heute stammen über die Hälfte aller Weihnachtssterne weltweit aus Ecke-Züchtungen.

Dabei ist der Weihnachtsstern eine Diva: Er hasst Zugluft, Sonne, Kälte, Hitze, zu viel Wasser – und zu wenig auch. Im Grunde ist er die Pflanze gewordene Unzufriedenheit.

Und doch kaufen wir ihn jedes Jahr. Weil er schön ist. Weil er nach Weihnachten aussieht. Und weil er gewissermaßen Magdeburger Wurzeln hat.

Karolin Aertel

Das passiert heute in Magdeburg

Lesung: Vielen Magdeburgern ist Claudia Michelsen als Kommissarin bekannt, die regelmäßig im Polizeiruf 110 in der Elbestadt ermittelt. Doch am heutigen Dienstag kommt die bekannte Schauspielerin für eine Weihnachtslesung in die Johanniskirche. Ab 19 Uhr wartet ein literarisch-musikalischer Abend. Jazz-Trompeter Jakob Bänsch sorgt für die passende Begleitung.

Literatur: Bereit seit 2009 gibt es den Literaturklub am Schauspielhaus. Buchfreunde treffen sich dort regelmäßig, um über unterschiedlichste Werke zu sprechen. Beim heutigen Treffen in der Kantine des Schauspielhauses, Otto-von-Guericke-Straße 64, geht es um F. Scott Fitzgeralds Klassiker „Der große Gatsby“. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Film: Das Oli-Kino an der Olvenstedter Straße 25a lädt heute zur nächsten Ausgabe von „Tuesgay“ ein, einem queeren Film- und Begegnungsformat. Gezeigt wird dabei ab 19 Uhr „What a Feeling“, eine Tragikomödie ab 12 Jahren, die mit warmem Humor und emotionaler Ehrlichkeit von einem Neuanfang erzählt.