kürzlich schrieb ich hier schon über den Umbau meines Stamm-Discounters und die damit verbundene Befürchtung, nichts mehr wiederzufinden. Das hat sich auch bewahrheitet. Die Rote Grütze suche ich immer noch.

Aber neuerdings gibt es dort nun Selbstbedienungskassen. Wenn die Schlange an der „normalen“ Kasse lang und der Einkaufskorb leer ist, nutze ich das in anderen Läden schon gern.

Ich hatte nun aber auch eine Weinschorle dabei. Und die kann man eben nicht einfach so dort bezahlen. Schließlich könnte ich ja auch erst 15 sein und mir etwas gönnen wollen, was ich nicht darf.

Also war der Zeitvorsprung in diesem Fall dahin, weil ich warten musste, bis ein Verkäufer mir abgenommen hat, dass ich die Flasche kaufen darf. Es ist bestimmt aber nur noch eine Frage der Zeit, bis einfach gleich der Ausweis eingescannt wird. Schöne, neue Welt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende,

Ihr Stefan Harter

Das passiert am Wochenende in Magdeburg

Jazz: Heute tritt im Forum Gestaltung, Brandenburger Straße 10, das „Inside Colours Trio“ auf. Es spielen Julie Sassoon (Klavier), Lothar Ohlmeier (Sopransaxofon) und ihre Tochter Mia Ohlmeier (Schlagzeug). Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Chormusik: Die Musikalischen Exequien von Heinrich Schütz werden an diesem Sonnabend um 16 Uhr in der Wallonerkirche, Neustädter Straße 6, aufgeführt. Unter Leitung von Matthias Pfund präsentiert die Dessauer Kantorei zudem weitere geistliche Chormusik. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Familienkonzert: Suli Puschban und die Kapelle der guten Hoffnung spielen an diesem Sonntag im Kulturzentrum Moritzhof, Moritzplatz 1. Mit dabei haben sie Kinderzimmer-Hits wie „Ich hab die Schnauze voll von rosa!“, „Ich sehe aus wie Elvis“ oder „Ein Hase in einem Cabrio“. Beginn ist um 16 Uhr. Karten kosten 11 Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen 9 Euro.

Führung: Zu einer Busfahrt auf französischen Spuren durch Magdeburg lädt das Kulturzentrum Feuerwache an diesem Sonntag ein. Die Führung „Esprit Français“ mit Nadja Gröschner beginnt um 14 Uhr an der Wallonerkirche, Neustädter Straße 6. Karten für 20 Euro können per E-Mail an feuerwachemd@gmx.de bestellt werden.

Klassik: Ein Konzert der Reihe „Winter-Orgelpunkt“ beginnt am Sonntag um 16 Uhr in der Kathedrale St. Sebastian in der Max-Josef-Metzger-Straße. Der Organist Stefan Nusser, Kirchenmusiker in Dessau, präsentiert unter dem Titel „Vom Linzer Land nach Prag“ Werke von Anton Bruckner und Bedrich Smetana.