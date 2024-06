die Wahl zu haben ist ein Privileg. Das wird bei Abstimmungen wie der Kommunal- und Europawahl wieder bewusst. Eine wichtige Stütze bei Wahlen sind die vielen Wahlhelfer, die ihre freie Zeit opfern, damit andere in geordneten Bahnen ihre Stimme abgeben können. Statt am See zu sitzen, oder zu grillen, sitzen sie in den Wahllokalen und leisten ihren Dienst für die Allgemeinheit.

Wenn die meisten Wähler nach 18 Uhr die ersten eintrudelnden Ergebnisse verfolgen, herrscht Hochbetrieb in den Wahllokalen. Zählen, zählen, nochmals zählen und überprüfen, ob alles stimmt. Und oft ist es nicht das erste Mal, dass die Wahlhelfer, seien sie von der Verwaltung oder Magdeburger, die sich freiwillig gemeldet haben, bei einer Wahl im Einsatz waren. Für ihren Einsatz gilt es auch mal über die Aufwandsentschädigung hinaus, die es dafür gibt, Danke zu sagen.

Was der Tag bringt

Kultur: Die Schreibgruppe LiteraThiem lässt diesen Montag im Literaturhaus Magdeburg das Improvisationstheater Imaginär nach seiner Pfeife tanzen und das Publikum mischt kräftig mit. Das LiteraThiem stellt Kurzgeschichten vor, und Imaginär improvisiert zu den Figuren daraus, zu Orten und zu Zitaten, während das Publikum ebenfalls Ideen einwirft. Los geht es um 19.30 Uhr im Literaturhaus in der Thiemstraße 7.

Verkehr: Die Erzbergerstraße wird von diesem Montag bis voraussichtlich 1. Juni 2025 in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar. Grund sind Kanalbauarbeiten der SWM/AGM zwischen Am Krökentor und Virchowstraße. Während der Bauzeit ist auch der Anschluss zum Westabschnitt der Straße Am Krökentor gesperrt. Umleitungen werden in beiden Richtungen über den Universitätsplatz ausgeschildert.