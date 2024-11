Übernachten in Magdeburg wird teurer / Stadtteil feiert seine Helden

es ist jetzt wieder diese Zeit des Jahres, in der die Dunkelheit scheinbar die Überhand hat. Bis zum 21. Dezember werden die Tage noch täglich kürzer. Heute etwa geht die Sonne gegen 7.40 Uhr auf – wenn sie denn nicht von Wolken verdeckt wird – und um 16.17 Uhr wieder unter.

Nicht einmal neun Stunden Tageslicht stehen mehr als 15 Stunden der Nacht gegenüber. Für nicht wenige Magdeburger beginnt der Arbeitstag im Dunkeln und endet da auch wieder.

Wie wohltuend wirken da doch die vielen Lichtblicke, die jetzt ebenfalls sichtbar werden. Mit Lichterwelt und Adventsdekoration funkeln die Innenstadt sowie die Stadtteile schon bald aus vielen tausenden Leuchtdioden. Im Neptunweg in Reform, am Adolf-Mittag-See im Stadtpark oder im Buckauer Engpass glitzert es bereits.

Es ist aber nicht nur dieser elektrische Lichterglanz, der Hoffnung und Wärme schenkt. Jede einzelne Kerze, die aufflackert, hat das Potenzial dazu. Umso mehr, wenn es eine der vier vom Weihnachtskranz ist.

Und noch etwas sorgt in diesem November-Dunkel für Freudenstrahlen. Es ist die Gegenwart von lieben Menschen, deren Präsenz auch das eigene Leben mit aufleuchten lässt.

Was der Tag bringt

Hier stehen diese Woche Blitzer: Das Ordnungsamt der Stadt Magdeburg hat über geplante Mess-Standorte in dieser Woche informiert. Demnach sind Geschwindigkeitskontrollen mit mobilen Blitzgeräten in der Hellestraße (30 km/h), Berliner Chaussee (50 km/h), B1 im Stadtgebiet (50 km/h) sowie in Alt Fermersleben (30 km/h) vorgesehen.

Jazz im Forum Gestaltung: Das Oren Levanon Quartett wird heute Abend zu einem Konzert im Forum Gestaltung erwartet. Beginn ist um 20 Uhr in der Brandenburger Straße 10. Das Quartett, das aus Ugo Aloni (Schlagzeug), Povel Widestrand (Klavier), Johann Greve (Bass) und Oren Levanon (Gitarre) besteht, will den Zuhörern seine musikalische Vielseitigkeit und Tiefe präsentieren. Der Eintritt kostet 20 Euro und 15 Euro ermäßigt.

Swingtanz im Moritzhof: Heute Abend ist die Magdeburger Swing-Community zum Tanz in die Scheune im Moritzhof eingeladen. Los geht es um 19.30 Uhr am Moritzplatz 1. Gleich zu Beginn ist ein Schnupperkurs für Neulinge geplant, bei dem Grundschritte und einfache Figuren einstudiert werden. Der Eintritt ist frei.